Wielkanocny wiersz religijny możesz wysłać SMS-em znajomym lub rodzinie, albo wykorzystać go do złożenia życzeń na Wielkanoc za pośrednictwem Messengera. Wierszyki odnoszą się do chwili refleksji nad smutkiem Wielkiego Piątku, ale również do wielkiej radości Niedzieli Wielkanocnej. To w tym dniu katolicy cieszą się z triumfu Wiary, Nadziei i Miłości nad śmiercią i grzechem.

Reklama

Wiersze wielkanocne religijne

W kwietniu rozkwita Miłość i Nadzieja,

w kwietniu Jezus nowe szaty przyodziewa,

szaty Zmartwychwstania

i wstąpienia do nieba.

***

W wielkanocne zdarzenie,

piękne Zmartwychwstanie

kończy pracę Boga, lecz

to nie jest rozstanie, to

dopiero początek, to się

rodzi nadzieja, że Jezus

żyjąc wśród nas,

świat na lepsze zmienia.

***

Żeby wielki ból zastąpić

radosnym Zmartwychwstaniem,

żeby kolorowe jaja poświęcić

i święconą wodę polać na nie,

trzeba Jezusa Chrystusa,

co przegonił trwogę,

trzeba ludzi cierpliwych i wiernych,

co kochają nie tylko Zmartwychwstanie.

***

Słońca blask i radość!

Jezus Zmartwychwstał!

Dzieli się z nami

sercem i miłością,

w ten specjalny dzień,

w tą Niedzielę Wielkanocną.

***

Już się zbliża radosna pieśń

dzwony zagrały na Dzień Zmartwychwstania.

To Jezus Zbawiciel z radością witany

do stołu nadziei, miłości i wiary

przez nas serdecznie zapraszany.

***

Skowronek radosny,

oczekuje przyjścia wiosny,

my oczekujemy przyjścia

Jezusa Pana.

Już puściły drzewa pąki,

już baranek śpiewa

radosną pieśń Zmartwychwstania.

***

Ozime zboża

i bazie o tej porze,

spieszą się kwitnąć

w odwiedziny Boże.

To Jezus Zmartwychwstał o świcie.

Spadła żałobna chusta

i lud pogrążony w oczekiwaniu,

modlitwą ma rozpalone usta.

Chwalcie więc niebiosa,

trąbcie cherubiny, bo

czas zmartwychwstania,

to nowe urodziny.

***

Kogut od rana pieje,

nawołuje zewsząd nadzieję,

przyzywa ludzi do kościoła,

gdzie cud Boski dokonać się zdoła.

***

Dziś Ten, co odkupił grzech świata,

przy wielkanocnym stole się brata.

Łamie się chlebem i błogosławi,

niech Go lud Boży chroni i sławi.

***

Powstań z grobu Jezu Chryste,

Oczyść nasze serca nieczyste.

Połóż na nich Boskie ręce,

by nigdy nie zdradziły Cię więcej.

Wlej w duszę promień nadziei

w usta włóż słowa prawdy,

by nikt nie powiedział, żeś Zmartwychwstał

na darmo, by już nikt nie zwątpił

w Ciebie, jak wtedy w przesądzony czas.

***

Nowe życie w świat wyrusza,

wszystkim dobrą nowinę głosząc

Jezus swym Zmartwychwstaniem

pokorne serca nasze porusza.

***

Bazie w dzbanuszku

i jaja na stole.

Łąka bielą kwiatów usłana,

cała przyroda i ludzie z nadzieją

witają Jezusa Zmartwychwstałego.

***

Żeby wielki ból zastąpić

radosnym Zmartwychwstaniem,

żeby kolorowe jaja poświęcić

i święconą wodę polać na nie,

trzeba Jezusa Chrystusa,

co przegonił trwogę,

trzeba ludzi cierpliwych i wiernych,

co kochają nie tylko Zmartwychwstanie.

***

W dzień Święta Wielkanocnego,

życzymy jaja smacznego.

Świąt pogodnych i radosnych,

oraz tchnienia wiosny.

Cud Zmartwychwstania,

to piękna chwila,

otwiera serca, umysły i oczy.

Wśród naszej wiary i miłości,

zwycięski Jezus ku nam kroczy.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 18.10.2010 na zlecenie Edipresse przez nieznanego autora

Reklama

Czytaj więcej:

Życzenia na Lany Poniedziałek 2021

Cytaty na Wielkanoc

Życzenia wielkanocne 2021 w dobie koronawirusa