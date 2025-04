45 pytań filozoficznych, które nadadzą sens rozmowie. Tak lepiej poznasz rozmówcę i jego przekonania

Pytania filozoficzne to temat, który od wieków nurtuje ludzkość. Obejmują one zagadnienia dotyczące istnienia, świadomości, moralności, czasu i sensu życia. Niektóre z nich są na tyle trudne, że zajmują się nimi najwięksi myśliciele, inne świetnie sprawdzają się jako temat do rozmowy przy kawie.