Familiada to jeden z najpopularniejszych teleturniejów w Polsce, który od lat zapewnia rozrywkę widzom w całym kraju, bez względu na ich wiek. Charakterystyczny dźwięk złej odpowiedzi, żarty Karola Strasburgera i szybka rywalizacja z prostymi zasadami - właśnie to od lat skrada nasze serca.

Podstawowym elementem tej zabawy są oczywiście pytania, które mogą być nie tylko rozrywką w telewizji, ale też świetną inspiracją na domowe gry i spotkania w gronie rodziny czy znajomych. Świetnie sprawdzą się nie tylko na domówkach, ale także weselach i kinderbalach. Oto gotowy zestaw pytań z odpowiedziami i punktami.

Organizacja domowej wersji Familiady to świetny sposób na zabawę z rodziną lub przyjaciółmi. Zasady są proste, a do gry nie potrzeba specjalnych przygotowań. Najpierw podziel uczestników na dwie drużyny. Najlepiej, jeśli będą miały tę samą liczbę uczestników. Ty będziesz w roli prowadzącego (później możecie się wymieniać).

Każda drużyna wybiera swojego kapitana, który będzie udzielał ostatecznej odpowiedzi w imieniu grupy. Prowadzący zadaje pytania, sprawdza odpowiedzi i kontroluje punktację.

Na początku każdej rundy kapitanowie drużyn rywalizują o pierwszeństwo odpowiedzi. Kto pierwszy zgłosi się (np. przez naciśnięcie przycisku, uderzenie w dzwonek lub podniesienie ręki), podaje swoją propozycję. Jeśli odpowiedź kapitana jest jedną z popularnych, jego drużyna zaczyna rundę.

Drużyna próbuje odgadnąć wszystkie odpowiedzi znajdujące się na liście. Każdy członek zespołu po kolei podaje swoją propozycję. Jeśli odpowiedź nie znajduje się na liście, drużyna otrzymuje X (błąd). Trzy błędy kończą ich rundę.

Druga drużyna może spróbować odgadnąć jedną odpowiedź, której nie udało się wskazać rywalom. Jeśli im się uda, przejmują punkty zdobyte w tej rundzie. Po kilku rundach wygrywa drużyna z największą liczbą punktów. Jeśli chcesz wzbogacić grę, możesz dodać finałową rundę, w której kapitanowie odpowiadają na 5 szybkich pytań, podobnie jak w telewizyjnym formacie.

Oto garść gotowych pytań do domowej wersji Familiady - wraz z odpowiedziami i proponowaną punktacją. Jeśli chcesz, możesz najpierw samodzielnie przeprowadzić ankietę, ale gotowa opcja jest szybsza i wygodniejsza.

1. Co znajduje się w łazience?

2. Czego szukamy w szafce kuchennej?

3. Jakie zwierzę można mieć w domu?

4. Co można robić w parku?

5. Jaki sport uprawiamy na świeżym powietrzu?

6. Jakie zwierzę spotykamy w lesie?

7. Co robimy po wstaniu z łóżka?

8. Czego ludzie boją się w nocy?

9. Jakie urządzenie elektryczne jest w każdym domu?

10. Co wkładamy pod choinkę?

11. Co podajemy na świąteczny obiad?

12. Jakie atrakcje są na weselach?

13. Co można robić w deszczowy dzień?

14. Jakie programy oglądamy w telewizji?