Jakie pytania i wyzwania do butelki będą najlepsze? Pamiętaj, aby zawsze dopasować je do wieku oraz poczucia humoru wszystkich uczestników zabawy. Postaw na uniwersalne hasła lub wybierz nieco mocniejsze, przeznaczone dla osób dorosłych. Oto najlepsze propozycje na pytania i wyzwania do gry w butelkę.

Gra w butelkę nie jest przeznaczona tylko dla dorosłych. To świetna zabawa także dla maluchów. Jeśli wśród uczestników zabawy są osoby w różnym wieku, najlepiej wybrać luźne pytania. Mogą być one zabawne lub poważne. Chodzi o to, aby wzajemnie się poznać, a przy okazji świetnie bawić podczas imprezy.

Oto ciekawe pytania do gry w butelkę:

Jakie jest Twoje największe marzenie?

Jaka jest Twoja ulubiona pora roku i dlaczego?

Wolisz pojechać na 2 dni do europejskiej stolicy czy na 2 tygodnie na wieś bez telefonu?

Nosisz czasem skarpetki nie do pary?

Wolisz podróżować sam/a czy w towarzystwie?

Twój dom płonie, możesz zabrać jedną rzecz – co bierzesz?

Jaki był Twój najdziwniejszy sen w życiu?

Jak brzmiało Twoje przezwisko w dzieciństwie? Dlaczego?

Gdybyś był/a hot dogiem, byłby z musztardą czy ketchupem?

Czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia?

Jaki był najdziwniejszy prezent, jaki dostałeś/aś?

Czy chciałbyś/chciałabyś polecieć w kosmos?

Czy kiedykolwiek skłamałeś/aś, żeby uniknąć kłopotów?

Gdybyś mógł/mogła zmienić płeć na jeden dzień, co byś zrobił/a?

fot. Uniwersalne pytania do butelki/Adobe Stock, Atlas

Jeśli wśród uczestników zabawy są same dorosłe osoby, otwarte na krępujące pytania o relacje, związki czy seks, możesz postawić na bardziej odważne pytania i zaproponować karę za brak odpowiedzi - może to być wykonanie zadania albo tzw. karniaczek, czyli wypicie kieliszka wybranego alkoholu.

Pytania do butelki 18+ to np.:

Czy brałeś/aś kiedyś udział w trójkącie?

Czy zdarzyło ci się udawać orgazm?

Czy kiedykolwiek flirtowałeś/aś z osobą, która była w związku?

Jaka jest twoja najbardziej zwariowana fantazja?

Czy miałeś/aś kiedyś "one night stand"?

Czego nie lubisz, jeśli chodzi o sprawy seksualne?

Co jest najważniejsze w związku?

W jakim wieku miałeś/aś swój pierwszy raz?

Co najgłupszego zrobiłeś/aś z zazdrości?

Wolisz kochać się rano czy wieczorem?

Czy zgodziłbyś się/zgodziłabyś się na "friendship with benefits"?

Jaka była Twoja najbardziej nieudana randka?

Czy uważasz, że jesteś dobry/a w łóżku?

Czy byłeś/aś kiedyś w związku z kimś dużo młodszym lub dużo starszym?

Jaka część ciała jest twoją ulubioną?

Podczas gry w butelkę bardzo często pojawiają się także wyzwania. Mogą być one opcjonalne (gra w pytanie czy zadanie) albo występować jako kara za brak odpowiedzi na zadane pytanie. Najczęściej jest to karny szot alkoholu, mogą to być różne ciekawe wyzwania, np:

Wrzuć sobie kostkę lodu za koszulkę

Pocałuj wybraną przez innych uczestników osobę

Połóż się na podłodze i udawaj dżdżownicę

Zjedz surową cebulę (a potem idź umyj zęby)

Powiedz alfabet od tyłu w 20 sekund

Zjedz coś bez użycia rąk

Przez następne pół godziny mów jakbyś był/a śpiewakiem operowym

Zjedz 5 łyżek majonezu

fot. Pytania i wyzwania do butelki/Adobe Stock, Africa Studio

