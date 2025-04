Teoretycznie zabawa w „cukierek albo psikus” w ogóle nie zakłada robienia psikusów, bo przecież wszyscy podczas tego święta rozdają słodycze. Ale jeśli sąsiad rzucił nam rękawicę i odmówił wydania halloweenowych słodkości, należy się zemścić. Oczywiście chodzi wyłącznie o płatanie figli i dowcipów, bo przecież głównym celem Halloween jest (upiorny) śmiech i (straszna) zabawa, a nie strachy i frustracja. Pamiętajmy, że nie każdy może chcieć obchodzić to święto.

Także wszystkie niewinne psikusy powinny być wykonane z poczuciem humoru, bez zamiaru wyrządzenia szkód i pod nadzorem osób dorosłych.

Oto 9 niewinnych psikusów na Halloween, które można przetestować na swoich sąsiadach.

Zaklejenie dzwonka



To chyba najbardziej popularny z dowcipów na Halloween, ale wymaga szybkości i sprytu. Otóż należy zakleić dzwonek do drzwi taśmą klejącą tak, by stale dzwonił. Trzeba szybko zwiewać, ukryć się w dogodnym miejscu i powstrzymać śmiech, żeby nie zostać przyłapanym!

fot. Psikus na halloween - zaklejanie dzwonka/ iStock by Getty Images, Rawpixel

Zaklejenie skrzynki na listy

Psikus halloweenowy z gatunku trochę bardziej upierdliwych. Gospodarz, który odmówił podzielenia się słodkościami, zorientuje się dopiero po jakimś czasie, co jest grane. Najbezpieczniej będzie włożyć w otwór skrzynki zrolowaną plastelinę. Innym pomysłem będzie po prostu upchanie w skrzynce mnóstwa reklam i niepotrzebnych kartek.

fot. Psikus na Halloween - zaklejenie skrzynki na listy/ Adobe Stock, Klaudia Baran

Zaklejenie wizjera jako psikus na Halloween



Ważne, żeby to nie było trwałe zaklejenie, a psikus na Halloween będzie udany. Kawałek plasteliny albo taśmy w zupełności wystarczy. Chodzi o to, by sąsiad nie mógł zobaczyć sprawców.

fot. Psikusy na Halloween/ iStock by Getty Images Wholly Owned ISUnited Kingdom

Brokat na wycieraczce - psikus na Halloween



Czy coś innego niż brokat może bardziej osłodzić smutek po cukierkach, których się nie otrzymało? Zapewniamy, że nie. Wystarczy sypnąć odrobinę na drzwi, klamkę i wycieraczkę. Taka pamiątka po halloweenowej nocy utrzyma się co najmniej do końca karnawału.

fot. Brokat na wycieraczce jako psikus na Halloween/ iStock by Getty Images, sommersby

Konfetti przed domem



Skoro brokat sprawdził się świetnie, możemy pójść o krok dalej, i na trawniku sąsiada w formie psikusa wyrzucić konfetti. Bez trudu zrobimy je w domu za pomocą dziurkacza. Wyobrażacie sobie sąsiada odkurzającego trawnik?

fot. Konfetti na trawniku jako psikus na Halloween/ iStock by Getty Images, South_agency

Zawiązanie furtki lub bramy wjazdowej



Dla amatorów polecamy sznurek, który uprzykrzy dzień tylko na chwilkę. Jeśli sąsiad bardziej zalazł nam za skórę, możemy użyć nawet trytytki. Jego zdziwiona mina, gwarantowana.

fot. Związanie bramy wjazdowej jako psikus na Halloween/ iStock by Getty Images, Parichat Chaichakkham

Fałszywe pająki



W sklepach jest mnóstwo halloweenowych dekoracji, wśród nich znajdziemy fałszywe mini pająki. Dzieciaki mogą je zostawiać przy drzwiach i skrzynkach pocztowych sknerowatych sąsiadów.

fot. Fałszywe pająki jako psikus na Halloween/ iStock by Getty Images, serts

Zmiana dekoracji na Halloween jako psikus



Jeżeli sąsiedzi mają halloweenowe dekoracje, możemy je troszkę poprzestawiać. A może mają dynie? Możemy wydrążyć w nich ciekawy wzór. A co jeżeli nie? Może mają meble ogrodowe, lub inne drobne przedmioty, które mogą zmienić swoje położenie. Pamiętajmy jednak, że tylko w obrębie jednego podwórka.

fot. Zmiana dekoracji na Halloween jako psikus/ Adobe Stock, Yulia Raneva

Straszne dźwięki w formie psikusa na Halloween



Nagły grzmot, huk, śmiech czy skrzypnięcie? Aż ciarki przechodzą. Zabierając ze sobą na wyprawę mały głośnik bluetooth, możemy sprawić sąsiadom nie lada doznania. Wystarczy, że pod drzwiami czy oknem puścimy krótki dźwięk i weźmiemy nogi za pas.

fot. Psikusy na Halloween/ iStock by Getty Images, SeventyFour

Halloween nie usprawiedliwia niszczenia mienia, brudzenia drzwi czy klatki schodowej. Dzieci muszą być przygotowane na to, że sąsiedzi mogą nie być skłonni do żartów – nakrzyczeć na nie, a nawet wezwać straż miejską czy policję. Warto porozmawiać wcześniej z dziećmi o konsekwencjach niektórych psikusów i dowcipów.

Poniżej przedstawiamy listę figli, które mogą nie spodobać się nawet najbardziej wyrozumiałym sąsiadom.

Owinięcie papieru toaletowego wokół elementów ogrodzenia.

Wysmarowanie klamki kremem, oliwą lub pastą do zębów.

Obrzucanie domu jajkami, warzywami lub czymkolwiek innym.

Brudzenie wycieraczki.

Pukanie w okna.

Mamy nadzieję, że nikt nie posunie się do takich wybryków. Zawsze warto mieć przygotowanych kilka karteczek z napisem: "Pożałowali nam słodyczy. Damy im szansę za rok" i zostawienie jej na wycieraczce. Niech ci, którzy odmówią dzieciakom słodkości, choć uśmiechną się pod nosem, zamiast złościć na małych przebierańców.

