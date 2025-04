Przysłowia, czyli ludowe mądrości często dotyczą pogody, dat w kalendarzu i pór roku. Przysłowia o maju są szczególnie powszechne. To ciekawe jednozdaniowe wierszyki dla dzieci i dorosłych. Czy ludowe przysłowia o maju się sprawdzają? Warto je znać, by móc to zweryfikować. Na pewno znasz określenie „zimni ogrodnicy i zimna Zośka” tak określa się dni od 12 do 15 maja, po których zazwyczaj nie pojawiają się już przymrozki.

Przysłowia na maj wchodzą w skład większej grupy przysłów. Zobacz też przysłowia o wiośnie - tam także znajdziesz przysłowia o maju.

Najpopularniejsze przysłowia o maju

Przysłowia o maju związane są z pogodą, przepowiedniami ogrodniczymi, wypadającymi w maj uroczystościami i imieninami. Oto ponad 70 przykładów przysłów na maj, które umilą ci i dzieciom ten miesiąc. To doskonałe przykłady do wykorzystania w przedszkolu, w szkole i w domu podczas zabawy z dziećmi i rozmów z dorosłymi.

„W maju jak w gaju”.

„Na pierwszego maja szron, obiecuje hojny plon”.

„Pierwszego maja deszcz, nieurodzajów wieszcz”.

„W Zygmunta deszcz - nieurodzaju wieszcz”.

„Maj bogaty sieje kwiaty”.

„Gdy w maju śnieg pada, suszę zapowiada”.

„Gizela święta zimy nie pamięta”.

„Kiedy maj zimny, a w czerwcu deszcz pada, suchy rok będzie. Kiedy nie pada - mokry będzie”.

„W maju zbiera pszczółka, zbieraj i ty ziółka”.

„Kto się w maju urodzi, temu się dobrze powodzi”.

„Maj zieleni łąki, drzewa, już i ptaszek w polu śpiewa”.

„Niedługo trwa deszcz majowy, tyle, co łzy młodej wdowy”.

„Ślub majowy - grób gotowy”.

„Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju”.

„Święta Zofija kłosy rozwija”.

„Chłodny maj, dobry urodzaj”.

„Majowe błoto, więcej niż złoto”.

„Chłodny marzec, ciepły maj, będzie zboże jako gaj”.

„Ciepły kwiecień, chłodny maj, będzie zboże jako gaj”.

„Kiedy mokry maj, żyto będzie jako gaj”.

„Dużo chrabąszczy w maju, proso będzie niby w gaju”.

„Deszczyk majowy, młodej łzy wdowy”.

„Częste w maju grzmoty, rozpraszają chłopom zgryzoty”.

„Częste deszcze w całym maju, chleb i siano nam dawają”.

„Kto ślub bierze na Zielone Świątki, to Duch św. zstępuje na ziemię, a diabeł w małżeństwo”.

„Kiedy maj zimny, a w czerwcu deszcz pada, gospodarz pełne stodoły posiada”.

„Jeśli w Świątki deszcz pada, wielką biedę zapowiada”.

„Na świętego Filipa jeśli deszcz rzęsisty, będzie plon dobry i czysty”.

„Deszcze w świętego Floriana, skrzynia groszem napchana”.

„Rok wtedy dobry będzie, gdy w maju się zawiążą żołędzie”.

„W zimne maja ranki trudno spotkać kocanki”.

„Póki w maju wiatr z północy, ma się u nas zimno w nocy”.

„Na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena”.

„Gdy w Zuzannę burze, jesienią pełne podwórze”.

„Jak w maju plucha, to w czerwcu posucha”.

„Gdy w maju żołądź dobrze okwita, dobry rok zawita”.

„Wody w maju stojące szkodę przynoszą łące”.

„Gdy się w maju pszczoły roją, takie roje w wielkiej cenie stoją”.

„Gdy na Magdalenę pogoda, to wygoda, gdy zaś słota, to lichota”.

„Gdy Bernard grzmi i deszczy, czerwiec z pogodą, a lipiec z wodą”.

„Jeśli w maju często grzmot, rośnie wszystko w lot”.

„W maju słońce mocno przypieka, burza niedaleka”.

„Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi”.

„Grzmot w maju, sprzyja urodzaju”.

„Gdy żaba rano wrzeszczy, spodziewaj się deszczy”.

„Mokre Wniebowstąpienie, tłuste Narodzenie”.

„Gdy maj jest przy pogodzie, nie bywają siana w szkodzie”.

„Deszcz w Zielone Świątki, będą wielkie sprzątki”.

„Na Zielone Świątki robimy porządki”.

„Jeśli w maju deszcze na dworze, to jesienią chleb w komorze”.

„Gdy się grzmot w maju odezwie na wschodzie, rok sprzyja sianu i zbożu w urodzie”.

„Jeśli deszcze w maju, wszystko rośnie jak w gaju”.

„Maria Magdalena zwykle rada, gdy deszcz pada”.

„Na Zielone Świątki dobre i otrąbki”.

„Widzisz bociana w wodzie, nie myśl o pogodzie”.

„Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato mocno wyparzy”.

„Gdy wiatr w maju z południa wieje, deszcz wkrótce poleje”.

„Na Wniebowstąpienie deszcz mały, mało paszy przez rok cały”.

„Na Izydora pusta komora”.

„Gdy w Zofię zboże do pasa, na zimę chleb i okrasa”.

„Pankracy, Serwacy, Bonifacy, każdy swoim zimnem raczy”.

„W Urbana, miły chłopie, siej len i konopie”.

„Na Świętą Zofiję, deszcz po polach bije”.

„Gdy w maju dobry Serwacy, dobry w czerwcu Bonifacy”.

„Jak się rozsierdzi Serwacy, to wszystko zmrozi i przeinaczy”.

„Kto sieje jęczmień na Urbana, będzie pił piwo ze dzbana”.

„Gdy deszcz na świętego Urbana, mały profit z winobrania”.

„Święty Izydor wołkami orze, a kto go prosi, to mu pomoże”.

„Pankracy, Serwacy i Bonifacy gdy z przymrozkiem stają, zimne lato dają”.

„Na świętego Stanisława rośnie koniom trawa”.

„Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi”.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 6.05.2021.

