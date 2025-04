Przysłowia na tłusty czwartek warto znać - wyjaśniają wiele tradycji tłustego czwartku. Nauka przysłów to zresztą częsty element zajęć w przedszkolu czy szkole, jako ważny element folkloru i polskich zwyczajów. Jednak nawet jeśli nie przygotowujesz się do lekcji na temat tłustego czwartku, warto poznać powiedzenia z nim związane.

Ponieważ święto łasuchów przypada na koniec karnawału, dawniej uważano je za ostatnią okazję do ucztowania. W Wielkim Poście nie wypada się już przecież objadać. Kolejne obfite poczęstunki szykowano więc dopiero na Wielkanoc. Ten motyw często pojawia się w przysłowiach na tłusty czwartek.

Najpopularniejsze przepisy na tłusty czwartek to pączki i faworki, ale dawniej była to okazja do urządzenia wystawnego obiadu. Same pączki były zresztą tak tłuste i ciężkie, że można było nimi podbić oko!

9 przysłów na tłusty czwartek

Od tłustego czwartku aż do samego Zmartwychwstania - ścisły post się kłania.

Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła.

Gdy kończą się już zapusty, nadchodzi czwartek tłusty.

Gdy w tłusty czwartek ktoś w jedzeniu pofolguje, łaskawy Pan Bóg grzech obżarstwa mu daruje.

Pyszne pączki i faworki, na tłusty czwartek zjadaj ich worki.

Tłusty czwartek pączkami fetuje, a od Popielca ścisły post już szykuje.

Gdy przychodzi czwartek tłusty, szykuj ino pyszne chrusty.

Kto w tłusty czwartek nie zje pączków kopy, temu myszy zniszczą pole i będzie miał pustki w stodole.

W tłusty czwartek wszystkie pączki, same pchają się do rączki.

