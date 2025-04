Wigilia jest świętem o szczególnym znaczeniu. Nic dziwnego, że ilość przesądów wigilijnych jest ogromna. Jedne mogą śmieszyć, inne straszyć, ale warto o nich wiedzieć. Sprawdź, co robić podczas Wigilii, aby uniknąć nieszczęścia w kolejnym roku.

Przesądy wigilijne przynoszące szczęście

Jeśli chcesz, aby kolejny rok był pomyślny, nie sprzeczaj ani nie kłóć się z domownikami. Jaka Wigilia, taki cały rok – przeżyj więc ten dzień dobrze, w zgodzie ze wszystkimi, radosna i uśmiechnięta.

Pamiętaj także, aby przy wieczerzy mieć ze sobą pieniądze – ma to oznaczać, że w przyszłym roku „pieniądze będą się ciebie trzymały".

Tradycja głosi, że jeśli tego dnia natrzesz sobie zęby czosnkiem, nie będą cię bolały przez cały rok. Dodatkowo zjedzenie jabłka zapobiegnie bólowi gardła, zaś orzechów – bólowi głowy. Może warto spróbować tej praktyki, oczywiście pod warunkiem, że po zabiegu na zęby, dokładnie je umyjesz.

W dzień Wigilii musisz uważać na swoje zdrowie, bowiem jeśli się rozchorujesz, to przez cały rok będziesz bardziej podatna na choroby. Natomiast zwykłe kichnięcie wróży pomyślność – zdrowie i szczęście nie opuści cię w nadchodzącym czasie.

Przesąd wigilijnych, który przyda się posiadaczom ogródków, głosi, że jeśli pod obrus wsuniesz żelazo, unikniesz plagi kretów! Podobny przesąd dotyczy finansów – jeśli pod talerz wsuniesz monetę, unikniesz zbędnych wydatków.

Przy kolacji trzeba spróbować (choćby nawet symbolicznie), każdej potrawy wigilijnej. To przyniesie szczęście na cały rok.

Przesądy wigilijne związane z pechem

Kobiety ciężarne nie powinny szyć ani prać – w przeciwnym razie dziecko może urodzić się chore.

Przesąd wigilijny głosi, że damy nie powinny jako pierwsze telefonować do swoich znajomych z życzeniami ani wchodzić do domu. Lepiej, żeby zrobili to mężczyźni – jeśli do domu bowiem pierwsza wejdzie lub zadzwoni kobieta, oznacza to nieszczęście, kiedy mężczyzna – pomyślność. Pierwszy gość w Wigilię niesie więc szczęście albo pecha.

Nie pożyczaj nikomu swoich rzeczy ani pieniędzy – przesądy wigilijne głoszą, że kto w Wigilię wynosi ze swojego domu jakieś przedmioty, ten nigdy się nie dorobi.

Zabobony wigilijne związane z małżeństwem

Kobieta, która chce wyjść za mąż, powinna po skończeniu wigilijnej kolacji wyjąć spod obrusu siano. Jeśli wyjmie źdźbło w kolorze zielonym – szybko znajdzie męża, jeśli kolorze szarym – pozostanie starą panną, a w kolorze żółtym – będzie musiała długo czekać.

Popularnym przesądem wigilijnym jest także liczenie pestek jabłka tuż po zjedzeniu – jeśli ich liczba jest parzysta – zakochasz się szczęśliwie w nadchodzącym roku.

Gdy opłatek spadł na podłogę, to zdecydowanie zły omen. Jeśli posiadasz partnera, oznacza to zdradę w związku.

Przesądy bożonarodzeniowe związane z choinką

Ozdoby choinkowe także mają swoją tradycję. Odnosi się ona do czasów, kiedy każdy sam we własnym domu szykował „bombki” na drzewko. Teraz wszystko możemy nabyć w sklepie, ale warto wiedzieć co oznaczają niektóre z ozdób.

Zawieszane na choince jabłka zapewnić miały domownikom zdrowie i urodę, orzechy – siłę fizyczną, zaś pierniki – dostatek.

Umieszczana na czubku drzewka gwiazda miała pomóc w powrocie osób znajdujących się daleko, a łańcuchy choinkowe wzmocnić powinny więzi rodzinne.

Lampki oraz bombki miały za zadanie ochraniać domowników przed demonami i innymi siłami zła.

Wieszane na choince dzwoneczki oznaczały radosne wydarzenia w rodzinie, a aniołki – opiekę bożą.

​Na podstawie artykułu pierwotnie opublikowanego 14.01.2010 przez Annę Mietelską

