Przesądy wielkanocne to w dużej mierze spuścizna wierzeń ludowych. W czasie Wielkiego Tygodnia pojawia się wiele wróżb i zwyczajów, a także powiedzeń, głównie na temat pogody albo urodzaju.

Reklama

Spis treści:

Przesądy wielkanocne pochodzą z wierzeń ludowych, a także niektórych mitów celtyckich czy nordyckich. Większość zwyczajów i rytuałów przeprowadzanych na Wielkanoc, miała zapewniać szczęście, powodzenie w miłości oraz bogate plony.

Zwyczaje wielkanocne miały także pomagać odpędzać złe moce. Wielkanoc to dla chrześcijan radosny czas odrodzenia, dodatkowo często pokrywa się z równonocą wiosenną, a więc sporo osób nadaje jej magicznego wymiaru. Rytuały odprawiano w zasadzie przez cały tydzień, ale najwięcej wielkanocnych przesądów obejmuje Wielki Piątek, Sobotę oraz Niedzielę.

Wielki Piątek był w wierzeniach ludowych postrzegany jako niebezpieczny dzień, podczas którego złe moce miały mieć ułatwiony dostęp do ludzkiej duszy. Dlatego w nocy z czwartku na piątek odprawiano rozmaite rytuały, których celem było odgonienie złych mocy i czarów.

Gospodarze domów rysowali na drzwiach wejściowych krzyże oraz pilnowali, aby niczego nie pożyczać ani nie rąbać drewna – wierzono, że to przyciąga złe moce. Nie używano także w ten dzień gwoździ. Dodatkowo w Wielki Piątek dbano o zdrowie i urodę. Wierzono, że kąpiel ma uzdrawiającą i oczyszczającą moc. Dziewczęta płukały włosy w wodzie po gotowaniu jajek, bo dzięki temu miały mieć piękne, lśniące fryzury. Gotowanie było zarezerwowane dla kobiet. Zgodnie z wielkanocnym przesądem, jeśli któryś mężczyzna pojawił się w kuchni, natychmiast go wyganiano i wypowiadane zaklęcia, aby zatrzeć ślady jego obecności.

Wielka Sobota to od zawsze czas święcenia potraw. Kiedyś jednak święcono absolutnie wszystko, co miało znaleźć się na niedzielnym śniadaniu. Nie zawsze święcono jajka – ta tradycja rozpoczęła się dopiero ok. XII wieku.

Zanim święconka wróciła do domu, należało 3 razy obejść chatę, aby zapewnić wszystkim domownikom szczęście i dostatek. Zgodnie z wielkanocnym przesądem, przy progu zakopywano jedną pisankę, aby uniemożliwić przejście złym mocom. W kościele, podczas święcenia koszyczków, liczono bochenki chleba, które się przypaliły. Jeśli było ich więcej, niż 24, zwiastowało to upalne lato.

fot. Podczas Wielkanocy ważna jest rodzina/Adobe Stock, Konstantin Yuganov

Niedziela wielkanocna to czas ogromnej radości, ale obowiązywało sporo zakazów. Nie można było:

rozpalać ogniska,

pracować (w jakikolwiek sposób),

leżeć w łóżku cały dzień.

Podobnie jak dzisiaj, śniadanie rozpoczynano od dzielenia się jajkiem – zgodnie z wielkanocnym przesądem, miało to umocnić więzi rodzinne. Śniadanie jedzono często z chrzanem, aby w ten sposób wypalić wszystkie grzechy z całego roku. Pito także święconą wodę, która miała ochronić przed chorobami. Dodatkowo jedzenie, które zostało poświęcone, nie mogło się zmarnować. To, co zostało, wydawano zwierzętom domowym i hodowlanym.

Jajka odgrywały od zawsze dużą rolę podczas Świąt Wielkanocnych. Są symbolem odrodzenia i świeżości. Przy pomocy pisanek odprawiano choroby oraz rzucano zaklęcia miłosne. Skorupki jajek wrzucało się wybrankowi do jedzenia, aby w ten sposób zdobyć jego serce. Rzucano je także na ogród, aby zapewnić owocne plony. Dotykano też pisankami zwierzęta domowe i hodowlane, w ten sposób zapewniając im zdrowie.

Dziewczęta kręciły dwiema pisankami jak bączkami. Jeśli się zetknęły, gwarantowało to udany związek. Matki chrzestne wręczały pisanki swoim chrześniakom, a panny kawalerom jako prezent.

Podczas Świąt Wielkanocnych powstało także wiele powiedzeń. Większość z nich związana jest z pogodą. Najbardziej popularne powiedzonka wielkanocne to:

Gdy Wielki Piątek ponury, Wielkanoc będzie bez chmury.

W Wielki Piątek gdy deszcz hojnie doliny zleje, że dużo mleka będzie, są pewne nadzieje

W Wielki Piątek deszcz, nieurodzaju wieszcz.

Gdy na dzwony wielkanocne pada, suchość nam przez całe lato włada.

Gdy na świętego Marka (25 IV) Wielkanoc przypada, cały świat zawoła "biada".

W Wielką Niedzielę pogoda, duża w polu uroda.

Reklama

Czytaj także:

Wielkanoc w innych krajach

Zdobienie jajek

Kiedy można jeść mięso w Wielkanoc