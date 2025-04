Proste życzenia urodzinowe opisują w krótkich słowach to, co jest najważniejsze przy składaniu życzeń jubilatowi. Zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń - to chyba najistotniejsze serdeczności, którymi chcemy się dzielić z innymi.

Reklama

Proste życzenia urodzinowe z rymami

Gdy Twoich urodzin czas,

życzenia przyjmij od nas!

Niech Ci się szczęści, układa wspaniale,

wszystkie szczyty zdobywaj wytrwale!

***

Dziś urodziny swoje świętujesz,

od rana same życzenia przyjmujesz.

Ja też Ci składam szczere życzenia,

dużo uśmiechu i marzeń spełnienia!

***

Na urodziny życzeń wielki stos!

Niech nigdy nie spada na Ciebie życiowy cios!

Same sukcesy niech Ci towarzyszą!

Wszyscy Twój śmiech niech codziennie słyszą!

***

Zdrowia, szczęścia, pomyślności, samych słonecznych dni,

tego w dniu Twoich urodzin z serca życzę Ci!

***

Na urodziny szczęścia Ci życzę,

niech los ma dla Ciebie same słodycze.

Niech każdego dnia natura Ci sprzyja,

niech każdy chwila radośnie mija.

***

Urodziny to okazja do życzeń,

do samych serdeczności wyliczeń.

Przyjmij ode mnie życzenia radości,

niech w Twoim życiu nie brakuje miłości!

***

Na urodziny, na urodziny,

ciepłe życzenia od całej rodziny.

Niech każdy dzień Ci radość przynosi,

niech Twój uśmiech szczęście ogłosi.

Proste życzenia urodzinowe bez rymów

Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin - dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i samych spełnionych marzeń!

***

Realizuj cele, zdobywaj szczyty i każdego dnia sięgaj gwiazd. Szybuj wysoko! Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin!

***

W dniu urodzin wysyłam proste, ale szczere życzenia. Niech zawsze dopisuje Ci zdrowie, spełniają się wszystkie marzenia i plany, a życie rodzinne napawa spokojem. Niech każdy dzień przynosi same radości.

***

Z okazji Twoich urodzin przyjmij same serdeczności - niech dobry nastrój Cię nie opuszcza. Niech otacza Cię sama życzliwość innych, a zdrowie zawsze dopisuje. Spełniaj swoje marzenia każdego dnia!

Reklama

Czytaj także:

Życzenia urodzinowe dla syna

Mądre życzenia urodzinowe dla przyjaciółki