Kilka ciepłych słów podarowanych w świątecznym okresie sprawi, że bliscy i rodzina poczują się wyjątkowo. Możesz skierować je w stronę rodziców, przyjaciół, rodzeństwa lub współmałżonka. Najważniejsze jest to, aby wyrażały twoje szczere i dobre intencje. Krótkie i proste teksty możesz przesłać SMS-em lub napisać na pięknie udekorowanej świątecznej kartce DIY.

Na te święta podaruj bliskim radość i sporą dawkę dobrej zabawy! Te życzenia świąteczne z pewnością przypadną do gustu osobom, które cenią sobie dobry humor.

***

Z okazji Świąt życzę Ci

worka pełnego prezentów,

a pod choinką równie dużych porcji

świątecznego humoru i radości.

Pamiętaj, że śmiech to najlepszy dodatek

do świątecznego barszczu!

***

Niech te Święta będą jak najlepsza komedia

– pełne radości, uśmiechu

oraz nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Twój śmiech niech brzmi jak dzwonki reniferów.

Wesołych Świąt!

***

Życzę Ci, aby Twój świąteczny stół

uginał się nie tylko od pyszności,

ale i od śmiechu tak głośnego,

że słychać go będzie w całym sąsiedztwie.

Wesołych i pełnych humoru Świąt!

***

Kilka zdań napisanych na pięknie przyozdobionej świątecznej kartce może wyrazić więcej niż tysiąc wypowiedzianych słów. Podaruj bliskiej ci osobie piękne życzenia ujęte w prostej formie.

***

Niech magiczna moc Świąt

przyniesie Ci spokój, radość i miłość,

a każdy dzień Nowego Roku,

będzie tak piękny, jak chwila,

w której rozbłysną światełka na choince.

***

W te Święta życzę Ci,

aby każdy ich moment był wypełniony ciepłem

i miłością, jaką niosą w sobie te wyjątkowe dni.

Niech spokój i radość towarzyszą Ci zawsze.

***

Oby Święta były czasem spokoju i refleksji,

w którym znajdziesz piękno w każdej chwili,

a każdy dzień Nowego Roku

przynosił Ci nowe powody do uśmiechu.

***

Podczas składania bożonarodzeniowych życzeń możesz wykazać się kreatywnością. Podejdź do tematu niebanalnie i wykorzystaj gotowe pomysły na ciekawe życzenia pełne zabawnych porównań i odniesień do symboli świątecznych.

***

Życzę Ci, aby te Święta

były jak najpiękniejsza melodia

– pełne harmonii, radości i małych cudów,

które rozbrzmiewają w sercu przez cały rok.

***

Niech Twoje zimowe Święta

będą jak magiczna książka,

w której każda strona odkrywa nowe przygody

pełne miłości, szczęścia i niezapomnianych chwil.

***

W te Święta życzę Ci,

aby każdy płatek śniegu

przynosił Ci radość i spokój,

a choinka stanowiła symbol

wszystkich marzeń, które się spełnią.

***

Święta to doskonała okazja do tego, aby spotkać się z rodziną i odpocząć od codziennego zgiełku. W tym wyjątkowym czasie sięgnij po mądre życzenia świąteczne z przesłaniem, które skierujesz w stronę najbliższych ci osób.

***

Niech te Święta przypomną Ci,

że najpiękniejsze prezenty to te,

których nie można kupić

– miłość, czas i szczęście w gronie bliskich.

***

Święta to czas bliskości i zrozumienia.

Życzę Ci, aby każdy dzień,

był nową okazją do dzielenia się dobrem

i uśmiechem z innymi.

***

W te Święta życzę Ci, abyś pamiętał,

że najważniejsze są drobne gesty i słowa,

które potrafią zmienić świat na lepsze.

***

Życzenia wysłane SMS-em mają taką samą moc, jak te wypowiedziane bezpośrednio. Najważniejsze jest, aby niosły za sobą prosty i serdeczny przekaz, który trafi prosto pod dach osób, które kochasz.

Wesołych Świąt pełnych radości i spokoju! Niech przyniosą Ci same dobre chwile.

Życzę magicznych Świąt i cudownego Nowego Roku! Spokojnego czasu spędzonego w rodzinnym gronie.

Niech nadchodzący rok będzie pełen sukcesów i miłości. A Święta pełne radości i uśmiechów każdego dnia!

Niech magia Świąt towarzyszy Ci przez cały rok! Życzę ciepła, spokoju i szczęścia na Święta

Wesołych Świąt i spełnienia wszystkich marzeń! Niech te Święta będą wyjątkowe jak Ty!

Łzy wzruszenia to najlepsze, co możesz podarować pod choinkę swoim bliskim. Sięgnij po piękne słowa, które możesz przesłać SMS-em, napisać na kartce lub wypowiedzieć wprost do osoby drogiej twemu sercu.

***

W te Święta pragnę Ci powiedzieć,

jak bardzo jesteś dla mnie ważny/ważna.

Niech ten czas przypomni Ci,

jak bardzo Cię kochamy.

***

Życzę Ci, aby Święta były chwilą refleksji

i wdzięczności za wszystko, co masz.

Niech miłość i ciepło otaczają Cię każdego dnia.

***

Niech te świąteczne dni będą pełne miłości,

którą dzielisz się każdego dnia z innymi.

Jesteś dla nas największym prezentem.

***

Z okazji Świąt pragnę podziękować

za Twoją obecność w moim życiu.

Twoje wsparcie i miłość są dla mnie bezcenne.

***

Niech te Święta będą pełne radości i spokoju,

które przynosisz do naszego życia każdego dnia.

Dziękuję, że jesteś.

***

fot. Wzruszające proste życzenia świąteczne/Adobe Stock, ArtBackground

