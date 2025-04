Jestem niemal pewna, że Boże Narodzenie w wielu domach upłynie pod znakiem melodyjnych kolęd przeplatanych donośnym szczekaniem piesków i muzyką znaną rodzicom przedszkolaków. Mowa oczywiście o słynnej bajce „Psi Patrol”, która ma całą rzeszę fanów w wielu polskich domach, a rodzice dwoją się i troją, by znaleźć wartościowe prezenty z motywem tej bajki na prezent. Najlepiej w cenie adekwatnej do jakości, ale jak wiemy, jeśli nie jesteś rekinem internetu i promocji - często przepłacasz, nawet świadomie, by po prostu coś z tej dziedziny kupić. Cytując Rydera - nie ma problemu, którego nie rozwiążemy!

Przejrzałam setki propozycji prezentów „Psi Patrol” na święta 2021. Zebrałam kilkadziesiąt propozycji prezentów z Psim Patrolem w roli głównej w każdym przedziale cenowym, które mogą spodobać się fanom bohaterskich piesków i Rydera, który przewodzi dzielnej ekipie. Jako mama małego fana bajki o Psim Patrolu, podpisuję się obiema rękami pod tym zestawieniem, które podzieliłam na 6 kategorii.

Puzzle i układanki Psi Patrol na prezent

To bardzo wdzięczna i uniwersalna kategoria prezentów na święta 2021 i jednocześnie całkiem niedroga. Jeśli masz np. budżet na prezenty z Psim Patrolem do 100 zł, to możesz zakupić nawet 5-6 kompletów puzzli i układanek z ulubionymi bohaterami bajki.

Warto kupować zestawy puzzli z kilkoma niepowtarzalnymi układankami w opakowaniu o niepowtarzających się obrazkach oraz różnej liczebności puzzli.

Warto też zerknąć w stronę gier takich, jak: memory, domino czy gry planszowe Psi Patrol (np. Skoczki). Nie są to skomplikowane zabawy, a w sam raz dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Jeśli zależy ci na zakupie układanki, możesz zdecydować się na drewniane klocki z Psim Patrolem, które obracane w palcach tworzą różne obrazki. To ciekawa alternatywa dla tekturowych puzzli. Można też zakupić komplet klocków tematycznych, np. skuter Skye czy wóz strażacki Marshalla.

Zabawki interaktywne, figurki i pojazdy Psiego Patrolu

Dla prawdziwych kolekcjonerów, figurki piesków w każdym rozmiarze to nie lada gratka. Nie wie co prawdziwa pasja ten, który nie poznał dziecka, który potrzebuje każdej wersji kultowych psiaków, które zmieniają pojazdy wedle misji. Pół żartem pół serio - ale jest to dla rodziców spore wyzwanie budżetowe, logistyczne i wytrzymałościowe. Warto zorientować się jaki prezent z Psiego Patrolu kupić, by dziecko bawiło się nim długo, chętnie, a jego jakość była wysoka.

Warto stawiać na pojazdy z różnymi funkcjami lub rozbudowujące się na kilka sposobów i zachęcające do dekonstrukcji i budowania. Pojazdy można nabyć w różnych wariantach cenowych. Niektóre figurki są interaktywne (mówią, poruszają się, śpiewają).

Można iść o krok dalej i zakupić także wieżę (bazę Psiego Patrolu) czy transporter. Są to dwie zabawki bardzo chętnie wskazywane przez dzieci w listach do Świętego Mikołaja ;)

Naklejki, kolorowanki i książki z Psim Patrolem

Wszelkie zeszyty kreatywne, kolorowanki wodne, piaskowe czy zwykłe, a także książeczki do uzupełniania z naklejkami to tanie prezenty związane z bajką Psi Patrol, które mogą być uzupełnieniem prezentu z niższej półki. Bez problemu skompletujesz je z piórnikami Psi Patrol, plecakami czy kredkami i flamastrami. Ceny takich dodatków papierniczych to często raptem kilka lub kilkanaście złotych, a książeczki z przygodami piesków są dostępne nawet w kioskach oraz dyskontach.

Gadżety Psi Patrol - zegarki, kubki i inne

Kolejna kategoria to wszelkiego rodzaju akcesoria związane z bajką. Nawet w dyskontach trafisz na serki czy mleczne kanapki opakowane w zdjęcia piesków. Ba, nawet brandy wypuszczające na rynek mrożonki, inwestują w opakowania nawiązujące do dzielnego teamu. Przedszkolak ucieszy się z najdrobniejszych rzeczy codziennego użytku: mycie zębów umili szczoteczka, kubek czy pasta z pieskami. Jedzenie kanapki: opakowanie na nie z motywem z bajki, a o higienę zadba żel, gąbka, a nawet perfumy (!) Psi Patrol. Tak, możesz pachnieć jak Skye czy Chase i wcale nie będzie to aromat psiej karmy.

Starszaka ucieszy etui na telefon z Psim Patrolem czy cyfrowy zegarek.

Piżamy, bluzy i akcesoria odzieżowe z Psim Patrolem

Dzieci z radością zakładają ubrania z motywami swoich bohaterów. Rynek odzieżowy uwielbia takich klientów, a jeśli chodzi o Psi Patrol - nie ma takiej rzeczy, której by nie wyprodukowano z podobiznami piesków. Koszulki, spodnie, dresy, piżamy, kurtki, czapki, majtki, skarpetki... W zależności od sezonu - klapki czy śniegowce. Niektóre sklepy oferują odzież z Psim Patrolem w bardzo wysokich cenach, ale trzeba wiedzieć, gdzie szukać - odwiedź takiego sklepy, jak Pepco, C&A czy Sinsay - tam znajdziesz niedrogie ubrania, które dodasz do prezentu na święta 2021.

Zabawki ruchowe i wspierające aktywność Psi Patrol

Choć pora roku nie sprzyja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, to właśnie zimą najbardziej opłacalne są zakupy hulajnogi, rowerków piłek czy trampolin. Możesz kupić piłkę z Psim Patrolem (również taką do skakania), jak również skakankę, deskorolkę itp., a nawet kierownicę do nauki jazdy z bajkowym motywem.

