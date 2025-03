Święta, urodziny czy rocznice - każda okazja wymaga odpowiedniego prezentu. Często jednak zdarza się, że zostajemy zaledwie na kilka dni przed ważnym wydarzeniem, a idealny upominek nadal nie został wybrany. W takich momentach, kiedy czas jest naszym wrogiem, warto wiedzieć, jak znaleźć prezenty last minute, które będą zarówno praktyczne, jak i wyjątkowe.

Oto kilka sprawdzonych pomysłów na prezenty, które można kupić na ostatnią chwilę, nie rezygnując przy tym z jakości i oryginalności.

Spis treści:

Czy bony podarunkowe na określoną kwotę lub vouchery prezentowe to pójście na łatwiznę? Absolutnie nie! To rozwiązanie, które nigdy nie wychodzi z mody. W zależności od upodobań osoby, której chcesz zrobić prezent, możemy wybrać bon do ulubionego sklepu odzieżowego, perfumeryjnego, księgarni czy na zakupy internetowe.

Vouchery są dobrym prezentem dla każdej osoby bez względu na stopień zażyłości relacji. Bliskim osobom możemy podarować voucher na przeżycia idealnie dopasowany do ich potrzeb i zainteresowań, albo zdecydować się na atrakcję, z której skorzystamy wspólnie. Oferujemy więc w ten sposób coś więcej niż prezent - swój czas. ... Dobrym rozwiązaniem jest też podarowanie tematycznego zestawu prezentowego, dzięki któremu dana osoba może wybrać spośród wielu ofert właśnie tę, która najbardziej jej odpowiada.

- mówi Grzegorz Wazowicz, country manager w firmie Super Prezenty.

Wiele marek oferuje błyskawiczne wysyłki bonów w wersji elektronicznej, dzięki czemu zaoszczędzimy czas, a jednocześnie podarujemy coś, co będzie miało wartość. Możesz także wybrać bon podarunkowy do konkretnej galerii handlowej, który będzie można wykorzystać w dowolnym sklepie w jej obrębie.

Kosze prezentowe to opcja, która nigdy nie zawiedzie. Możesz wybrać gotowy zestaw, zawierający na przykład pyszne przysmaki, herbaty, kawałki czekolady czy różnego rodzaju alkohol.

Jeśli chcesz, aby kosz był bardziej spersonalizowany, skomponuj go samodzielnie, dobierając produkty odpowiadające zainteresowaniom osoby, którą chcesz obdarować. Takie kosze w okresie świątecznym dostępne są niemal w każdym markecie, co ułatwia realizację zamówienia w ostatniej chwili. Możesz je także dostać na wyspach w galeriach handlowych przez cały rok.

fot. Prezenty last minute: kosze upominkowe/Adobe Stock, netrun78

Subskrypcje różnego rodzaju usług to doskonały pomysł na prezent last minute. Może to być subskrypcja na platformy streamingowe, kursy online, popularne ostatnio boxy z kosmetykami, które dostarczane są co miesiąc przez cały czas trwania subskrypcji.

Taki prezent nie tylko pokazuje, że zależy ci na obdarowanej osobie, ale także sprawi jej przyjemność przez długi czas. Subskrypcje są łatwe do zamówienia online, a ich forma cyfrowa pozwala na błyskawiczne dostarczenie prezentu.

Dodatkowo, subskrypcje możesz kupić także w wielu sklepach i marketach, a także lokalach typu kolporter. Są one dostępne w formie karty upominkowej z jednorazowym kodem do wykorzystania przez obdarowaną osobę.

W ostatnich latach coraz popularniejsze stają się prezenty w formie doświadczeń. Oferują je takie firmy, jak Katalog Marzeń, Super Prezenty, Prezent Marzeń czy Wyjątkowy Prezent. Zamiast kupować kolejną rzecz, podaruj coś, co zostanie w pamięci na długo. Może to być voucher na weekend w SPA, bilety na koncert, kurs gotowania czy degustacja win.

Najpopularniejsze vouchery w okresie świątecznym to romantyczne atrakcje dla dwojga - najczęściej są nimi wyjścia do restauracji i wycieczki. Oprócz nich, niezmiennie popularne są zabiegi w SPA i unikalne przeżycia takie jak lot balonem, nurkowanie, jazda luksusowymi samochodami, strzelnica czy skoki z wysokości.

Tego typu upominki można zamówić online i otrzymać natychmiastowy dostęp do biletów lub voucherów w formie cyfrowej.

Najlepszą formą personalizacji vouchera jest oczywiście dobranie przeżycia, które wpisze się w zainteresowania i marzenia obdarowywanej osoby - dzięki temu obdarowywana osoba poczuje się zauważona i doceniona. Można wybrać również jedno z wielu opakowań prezentu, tak, aby był on jak najbardziej dopasowany do okazji i charakteru odbiorcy. ... Można też zdecydować się na opcję samodzielnego wydrukowania vouchera i wybrać motyw graficzny oraz umieścić na nim życzenia od serca.

fot. Prezenty last minute: doświadczenie zamiast upominku/Adobe Stock, contrastwerkstatt

Jeśli masz choćby odrobinę czasu i chęci, ręcznie robione prezenty to jeden z najlepszych sposobów na to, by wyrazić swoją troskę i zaangażowanie. Własnoręcznie przygotowany prezent DIY z pewnością zrobi wrażenie i stanie się wyjątkową pamiątką. Możliwości jest naprawdę wiele, a wszystko zależy od twoich umiejętności i kreatywności.

Świetnie sprawdzi się np. słoik pełen domowych ciasteczek. To prosty, ale pełen serca prezent, który zawsze cieszy. Możesz upiec ulubione ciasteczka obdarowanej osoby, zapakować je w elegancki słoik, a na jego wierzchu dodać personalizowaną etykietę lub wstążkę. Taki prezent ma nie tylko smak, ale także wyjątkową wartość emocjonalną.

Możesz także przygotować mieszankę na ciasteczka w słoiku - wystarczy dodać odpowiednie składniki do warstwowego słoika, a osoba obdarowana będzie mogła upiec ciastka w dowolnym momencie, ciesząc się tym procesem.

Ręcznej roboty biżuteria to kolejna świetna opcja, szczególnie dla osób, które mają zmysł artystyczny i cierpliwość do tworzenia. Możesz wykonać kolczyki, naszyjniki, bransoletki czy pierścionki, które będą wyjątkowe i pasujące do stylu osoby, którą chcesz obdarować.

Do wykonania biżuterii wystarczy kilka podstawowych narzędzi, takich jak druciki, koraliki czy elementy ozdobne. Kupisz je bez problemu z pasmanterii, nawet na ostatnią chwilę!

Możesz stworzyć coś prostego, jak bransoletka przyjaźni, lub bardziej skomplikowanego, jak delikatny naszyjnik z kamieni szlachetnych. Taki prezent nie tylko zachwyci, ale także będzie noszony z dumą, przypominając o twojej pomysłowości i staranności.

