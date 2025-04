Ogromny wybór upominków dostępnych w sklepach i przez internet zdaje się tylko pogłębiać nasz problem z wyborem trafnego prezentu. Potraktujmy to jednak jako szansę na znalezienie czegoś odpowiedniego lub oryginalnego.

Reklama

Warto oczywiście zasięgnąć informacji o zainteresowaniach solenizanta – jeśli nie od niego samego (co można zrobić w bardziej zawoalowanej formie), to wykonać telefon do wspólnych znajomych.

Jeśli nie mamy żadnych wytycznych, najlepiej dobrać prezent pod kątem wieku i płci solenizanta oraz naszej relacji z nim. Przy okazji zupełnie oficjalnej, postawmy na eleganckie i uniwersalne prezenty. Podstawą są kwiaty, które na imieninach dajemy częściej niż na urodzinach. Pojedyncza, czerwona róża lub bukiet, to klasyczne rozwiązanie. Imieniny również huczniej obchodzimy.

Alkohole: dobre wino, dla panów sake, lub „po męsku” – whisky, dla pań słodki likier, ozdobny stojak na wino lub zestaw do wina. Zastanówmy się jednak przed zakupem alkoholu, czy będzie pasował do sytuacji. Lepiej sprezentować dobry alkohol w symbolicznej ilości, żeby nie wywołać niepożądanego wrażenia.

Słodycze: belgijskie czekoladki, praliny, bombonierki, np. dobrane w specjalnym zestawie.

Ozdoby mieszkania

Jeśli już decydujemy się na przedmiot „wolnostojący”, np. rzeźbę, wybierzmy gustownie, korzystając z pomocy sprzedawcy galerii, by nie narażać solenizanta na zajęcie przestrzeni mieszkalnej ozdobą, która będzie tylko zbierać kurz. Może warto w tym wypadku postawić na użyteczność i sprezentować np. zestaw japońskiej ceramiki.

Dla panów

Z prezentów bardziej oficjalnych – cygara, zegarek, oryginalne pióro, ozdobne szachy. Przy bliższej znajomości – dobre perfumy, album z fotografiami krajobrazowymi lub z wydawnictw tematycznych – historia motoryzacji, wojskowości, szachy, koszulka z zabawnym napisem.

Dla pań

Perfumy, zestaw do aromatycznej kąpieli (np. balsamy owocowe lub czekoladowe z pianką), ozdobne mydełka, szkatułki, kuferki lub pudełeczka na drobiazgi, stojaczek w kształcie lalki na biżuterię, album z fotografiami artystycznymi, nowa powieść.

Dla nastolatka

Książka pokrywająca się z jego zainteresowaniami, odtwarzacz mp3, kapcie w śmiesznym kształcie. Dobierzmy prezent w zależności od płci dziecka. Jeśli ostatni raz widzieliśmy go kilka lat temu, pamiętajmy, że od tego czasu na pewno urósł, i nie kupujmy 14-latkowi dużego samochodzika dla 6 latka.

Oryginalne prezenty

Reklama

Szklane szachy w postaci kieliszków (dla graczy z mocną głową), projektor mapy nieba, podgrzewane kapcie, wykrywacz kłamstw, magiczna kula odpowiadająca na pytania, to jedne z najbardziej oryginalnych prezentów.