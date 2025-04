Zakup prezentu gwiazdkowego dla bliskiej osoby często stanowi problem, ponieważ nierzadko ogranicza nas budżet lub po prostu brak nam oryginalnego pomysłu, który przypadłby do gustu osobie obdarowywanej.

Prezenty gwiazdkowe dla dziadków

W tym roku postanowiłyśmy pomóc wam w świątecznych zakupach i przygotowałyśmy zestawienie prezentów gwiazdkowych do 50 złotych. Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo - mamy nadzieję, że propozycje redakcji Polki.pl was zainspirują.

Prezenty gwiazdkowe do 50 złotych

Na liście gwiazdkowych prezentów do 50 zł znalazły się:

Serum do rzęs Inveo, ok. 50 zł Maszynka do golenia Venus Gillette, ok. 31 zł Krem nawilżający i mleczko do ciała Apis, ok. 40 zł Książka Myślnik Ewy Chodakowskiej, ok. 40 zł Pomadka do ust w płynie Bourjois, ok. 50 zł Paletka rozświetlaczy Lovely, ok. 25 zł Kolczyki C&A, ok. 35 zł Filiżanka ze spodkiem Bolesławiec, ok. 40 zł

