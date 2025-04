W tym roku twój budżet na prezent świąteczny dla bliskiej osoby wynosi mniej niż 100 złotych? Nawet nie masz pojęcia, ile cudownych pomysłów możesz zrealizować za tę kwotę!

Prezenty gwiazdkowe dla mamy

W tym roku postanowiłyśmy pomóc wam w świątecznych zakupach i przygotowałyśmy zestawienie prezentów gwiazdkowych do 100 złotych w formie video. Zapraszamy do obejrzenia filmu - mamy nadzieję, że propozycje redakcji Polki.pl was zainspirują.

Prezenty gwiazdkowe do 100 złotych

Na liście gwiazdkowych prezentów do 100 zł znalazły się:

Książka Persiana Sabriny Ghayour, ok. 70 zł Perfumy Naomi Campbell Prêt a Porter Silk Collection, ok. 80 zł Szampon i odżywka do włosów L’oreal, ok. 70 zł Paleta do brwi Makeup Revolution, ok. 70 zł Komplet pościeli Ikea, ok. 70 zł Tonik wygładzający i płyn micelarny Apis, ok. 95 zł

Prezenty gwiazdkowe do 50 złotych