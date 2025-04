Zakup prezentu gwiazdkowego dla ukochanej spędza sen z powiek niejednemu mężczyźnie. Chcesz, by w tegoroczne święta twoja dziewczyna była zachwycona prezentem, który dla niej wybrałeś? Koniecznie zapoznaj się z naszymi propozycjami gwiazdkowych upominków!

Reklama

Lista gwiazdkowych prezentów do 50 złotych

W tym roku postanowiłyśmy pomóc ci w świątecznych zakupach i przygotowałyśmy zestawienie prezentów gwiazdkowych dla ukochanej w formie video. Zapraszamy do obejrzenia filmu! Mamy nadzieję, że nasze propozycje będą dla ciebie inspiracją.

Prezenty gwiazdkowe dla ukochanej

Na liście gwiazdkowych prezentów dla ukochanej znalazły się:

1. Książka Zdrowe koktajle Ewy Chodakowskiej, ok. 30 zł

2. MateBook Huwawei X, ok. 4799 zł

3. Skórzana torebka Sabrina Pilewicz, ok. 950 zł

4. Naszyjnik Lilou, ok. 269 zł

5. Perfumy Nou Rose Patchouli, ok. 65 zł

6. Paleta rozświetlaczy IsaDora, ok. 65 zł

7. Krem rozświetlający Resibo, ok. 69 zł

8. K rem kontur oczu i ust Eis enberg, ok. 339 zł

Reklama

Co kupić facetowi na gwiazdkę? Wybór redakcji