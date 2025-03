Własnoręcznie przygotowane prezenty DIY sprawiają mnóstwo radości nie tylko osobom obdarowywanym, ale także tym, które podarunek przygotowują. Możliwości wykonania czegoś samodzielnie jest mnóstwo. Możesz przygotować domowe kosmetyki do pielęgnacji lub relaksującej kąpieli, stworzyć personalizowaną ramkę na zdjęcia albo zrobić makramę. Ogranicza cię tylko wyobraźnia.

Spis treści:

Własnoręcznie wykonany kalendarz adwentowy to doskonały prezent, który możesz podarować jeszcze przed mikołajkami. Wbrew pozorom nie musi być on kosztowny. Do przygotowania kalendarza adwentowego DIY możesz wykorzystać gotowe torebeczki prezentowe lub pudełeczka (dostępne np. w sklepie TEDI) lub przygotować je samodzielnie z szarego papieru i dowolnych ozdób.

Gotowe torebki musisz oczywiście odpowiednio podpisać, aby było wiadomo, które otworzyć danego dnia. Co włożyć do środka? Tutaj ogranicza cię tylko wyobraźnia. Mogą to być:

drobne prezenty, takie jak brelok do kluczy czy bilet do kina,

słodycze,

cytaty na każdy dzień Adwentu,

zadania do wykonania w kalendarzu adwentowym,

świąteczne kupony (np. na masaż, wybór filmu na wieczór czy wyjście do kawiarni),

coś związanego z zainteresowaniem obdarowanej osoby (np. mini figurki lego albo produkty do paznokci).

To, co włożysz do kalendarza adwentowego, zależy od twojego budżetu oraz kreatywności. Możesz mieszać ze sobą wiele pomysłów i stworzyć ciekawą kompozycję.

fot. Prezenty DIY: kalendarz adwentowy/Adobe Stock, Anton

W szkole czy przedszkolu dzieci zawsze przygotowują swoim rodzicom, dziadkom czy nauczycielom ręcznie robione kartki bożonarodzeniowe. To piękny prezent, który zawsze rozgrzewa serca. Dla swoich najbliższych także możesz przygotować samodzielnie kartkę.

Będziesz potrzebować kolorowych kartek z bloku lub kawałków brystolu, a także wybranych dodatków. Może to być wszystko: kawałki koronki, filcu, koraliki czy guziki, a także klej lub taśma. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, poszukaj gotowych inspiracji w internecie i odwzoruj wybrane pomysły.

Do każdej kartki świątecznej dołącz świąteczne życzenia. Je również możesz wymyślić lub skorzystać z gotowych pomysłów, dostępnych w sieci.

fot. Prezenty DIY: kartka świąteczna/Adobe Stock, Oksana_S

Jeśli lubisz praktyczne rękodzieło, postaw na domową świecę zapachową. W internecie znajdziesz gotowe bazy woskowe - tradycyjne lub sojowe - w zestawie z olejkami zapachowymi, knotami i wszystkimi niezbędnymi akcesoriami.

Świeczkę możesz ozdobić suszonymi kwiatami czy woskowymi mini-figurkami. Formy do nich także znajdziesz w sieci. Jeśli chcesz podarować świeczkę na prezent, postaw na knot drewniany, który nie tylko jest bardziej ekologiczny i mniej kopci, ale także przyjemnie "strzela", imitując dźwięk dochodzący z prawdziwego kominka.

Możesz również zdecydować się na tzw. wosk perłowy, który jest świetnym pomysłem na oryginalny prezent. Zamiast jednak robić z niego gotową świeczkę (co może być trudne, bo wosk perłowy jest sypki i może się łatwo uszkodzić w transporcie), lepiej przygotować elegancką bazę - np. kup wosk ładnej torebce lub pudełeczku.

Do tego dołącz kilka knotów oraz stylowe świeczniki, a obdarowana osoba będzie mogła samodzielnie stworzyć swoją wymarzoną świeczkę. To świetny sposób na połączenie kreatywności z funkcjonalnością, a taki prezent z pewnością sprawi dużo radości.

fot. Prezent DIY na święta: świeczka/Adobe Stock, AnnaStills

Jeśli chcesz obdarować fana lub fankę kosmetyków do pielęgnacji ciała, przygotuj domowy peeling. Wykorzystaj do tego mieloną kawę albo brązowy cukier. Zmieszaj je z dowolnym olejkiem w taki sposób, aby powstała gęsta papka. Jeśli chcesz, możesz dodać także olejki eteryczne albo dodatkowe składniki, takie jak cynamon czy rozmaryn.

Peeling cukrowy może być wykorzystywany do złuszczania całego ciała, ale także ust. W takiej sytuacji postaw na nieco delikatniejszą formułę i wykorzystaj drobny, biały cukier.

fot. Prezent DIY: peeling cukrowy/Adobe Stock, zakalinka

Dla fana kolekcjonowania wspomnień lub kolorowych grafik idealnym prezentem będzie własnoręcznie udekorowana ramka. Wystarczy, że kupisz najprostszy model w sklepie, a następnie ozdobisz go, czymkolwiek zechcesz. Mogą to być suszone liście, koraliki, włóczka czy elementy wycięte z filcu.

Do ramki możesz włożyć zdjęcie lub zaprojektować ciekawą grafikę. Jeśli masz odpowiednie zdolności manualne, spróbuj coś namalować albo wykonać kaligrafię. Obdarowana osoba na pewno się ucieszy.

fot. Prezenty DIY: ramka na zdjęcia/Adobe Stock, Elnur

Pamiętasz reklamę jednego z producentów kaw - "jest taki sam, jest dużo lepszy"? Ręcznie wykonany kubek to piękny prezent, który na pewno sprawi mnóstwo radości. Jednak malowanie ich zwykłymi farbkami (tak jak chłopiec z reklamy) może okazać się, no cóż, jednorazowe. Taki kubek prawdopodobnie zmieni się w zwykły po jednym myciu.

Dlatego postaw na specjalne markery do ceramiki. Wybierz klasyczny biały kubek, a następnie pomaluj go wedle uznania. Następnie utrwal wzór zgodnie z instrukcją na opakowaniu - zwykle należy wypalić go w piekarniku. Taki kubek połącz z koszem słodyczy lub drobnym upominkiem.

fot. Prezenty na święta DIY: ręcznie malowany kubek/Adobe Stock, Anna

Każdy miłośnik długich, relaksujących kąpieli ucieszy się z takiego prezentu. Własnoręcznie przygotowana sól będzie w pełni naturalna, bez żadnych zbędnych dodatków zapachowych czy barwników.

Aby przygotować taki prezent, kup czystą postać soli Epsom. Ma ona najlepsze właściwości zdrowotne i świetnie sprawdzi się podczas kąpieli. Dodaj do niej kilka kropel olejku eterycznego lub dowolnych, aromatycznych przypraw (np. rozmarynu, który pomaga łagodzić bóle głowy). Świetnie sprawdzą się także suszone płatki kwiatów.

Gotową sól przełóż do ozdobnego słoiczka i udekoruj go, aby pięknie prezentował się na łazienkowej półce.

fot. Prezent DIY: sól do kąpieli/Adobe Stock, sitriel

Własnoręcznie wykonane mydełka, nawet jeśli nie mają idealnego kształtu, zawsze są doskonałym prezentem i spodobają się każdemu, niezależnie od wieku czy płci. Aby je przygotować, potrzebujesz bazy mydlanej. Możesz je dostać w wielu sklepach internetowych, a także niektórych sklepach stacjonarnych.

Do bazy na mydło DIY dodaj cokolwiek chcesz: płatki kwiatów, olejki eteryczne lub naturalne barwniki (uważaj tylko, aby nie brudziły skóry). Świetnym pomysłem na prezent dla dzieci będzie zanurzenie w bazie mydlanej niewielkiej zabawki, aby maluch mógł stopniowo dążyć do jej wydobycia.

fot. Prezenty DIY: mydło/Adobe Stock, Tatiana

Jeśli uwielbiasz robić przetwory, możesz przekazać pięknie ozdobiony słoiczek w prezencie bliskiej osobie. Taki upominek sprawdzi się nie tylko dla bliskich, ale także np. dla kolegów z pracy czy nauczyciela w szkole.

Postaw na aromatyczne dżemy i powidła albo np. na cytryny w syropie, które idealnie sprawdzą się do zimowej herbaty. Dodaj także ręcznie zdobione pierniczki świąteczne owinięte elegancką wstążeczką i idealny upominek gotowy!

fot. Prezenty na święta DIY: przetwory/Adobe Stock, teressa

Jeśli chcesz zaszaleć, przygotuj bliskim makramę! To piękny prezent, który może być perfekcyjnym dodatkiem do domu. Jeśli nie wiesz, jak się za to zabrać, w internecie znajdziesz mnóstwo poradników, jak wykonać makramę w dowolnym kształcie. Nawet ta najprostsza wersja wygląda pięknie i na pewno spodoba się obdarowanej osobie.

Do przygotowania makramy potrzebujesz sznurka oraz kawałka gałęzi średniej grubości. Przy pomocy splotów makramowych możesz także wykonać wiszącą osłonkę na doniczkę.

fot. Prezenty DIY: makrama/Adobe Stock, studio GDB

