Jeśli jako nauczyciel szukasz prezentów na zakończenie roku szkolnego dla uczniów, z pewnością wiesz, że to niełatwe zadanie - zwłaszcza, jeśli ma to być coś niesztampowego. Rok szkolny 2020/2021 był wyjątkowo trudny, ponieważ w ogromnej części upłynął pod znakiem nauki zdalnej.

Wielu nauczycielom tym bardziej zależy, by powitać wraz z uczniami w wakacje w przyjaznej atmosferze i obdarować ich upominkami na koniec roku szkolnego. W naszej galerii mamy aż 19 propozycji takich prezentów.

Książki na zakończenie roku szkolnego dla uczniów

Od wielu lat to właśnie książki są najpopularniejszym prezentem na zakończenie roku szkolnego. Nie powinno więc dziwić, że w naszym przeglądzie znalazło się ich aż 11 - to same hitowe pozycje, przeznaczone dla różnych grup wiekowych.

Zdecyduj, czy upominek książkowy ma odnosić się do nauki i zachęcać do pogłębiania wiedzy. Mogą to być książki związane z historią, ekologią, zwierzętami lub geografią. Niektóre serie motywują uczniów do nauki angielskiego.

Możesz też wybrać serię fabularną - w końcu wakacje to dobra pora, żeby po prostu rozwijać w sobie miłość do czytania. Przydadzą ci się też nasze pomysły na dedykacje do książek dla dziecka.

Inne upominki na koniec roku szkolnego

Jeśli nie chcesz kupować książek, pomyśl o drobnych upominkach. Wszystkie nasze propozycje kosztują mniej niż 15 zł, a większość z nich to nawet koszt poniżej 5 zł. Kup kieszonkowe lusterka, słonika na szczęście, notesy, przypinki lub magnesy. Możesz też wybrać gadżet, który z pewnością przyda się na wakacjach - kieszonkowa latarka kosztuje ok. 7 zł. A może najbardziej znana na świecie gra logiczna, czyli kultowa kostka rubika?

