Twój siostrzeniec, wnuk lub syn przyjaciółki idzie w tym roku do Pierwszej Komunii Świętej, a ty nie masz pojęcia, co podarować mu z tej okazji? Wybrałyśmy kilka propozycji prezentowych, które na pewno ucieszą każdego dziewięciolatka. Zapraszamy do naszej galerii!

Klasyczne prezenty komunijne

Pierwsza Komunia to uroczystość religijna, zatem zawsze dobrym pomysłem będzie podarowanie dziecku Biblii, książki z opowieściami o Jezusie czy pamiątki I Komunii w formie albumu. Jeżeli chodzi o Pismo Święte, lepiej jednak wybierz wersję dla dzieci, ponieważ klasyczna Biblia będzie dla dziecka za trudna jeszcze przez co najmniej kilka lat. Częstym prezentem komunijnym dla chłopca jest też naszyjnik z krzyżykiem, może być wykonany ze srebra lub złota.

Top 10 prezentów na komunię dla dziewczynki

Chłopcy uwielbiają elektronikę!

Dawniej popularnym prezentem na komunię był rower. Dziś sprzęt sportowy również jest dobrym pomysłem, ale to urządzenia elektroniczne są najczęściej wybieranymi prezentami dla chłopców. Wybór na rynku jest ogromny. Możesz kupić np.:

tablet,

telefon,

smartwatch,

czytnik e-booków,

laptop.

Małemu pasjonatowi fotografii na pewno spodoba się aparat.

Sprzęt sportowy w prezencie komunijnym

Rolki, rower, longboard czy deskorolka na pewno spodobają się każdemu chłopcu. Ponieważ komunie zwykle są w maju, to doskonały moment na zakup sprzętu sportowego, zachęcającego do aktywności na dworze. W ostatnim czasie ogromną popularność zyskały hulajnogi, zwłaszcza elektryczne!

Wybierając prezent na komunię dla chłopca, nie zapomnij kierować się rozsądkiem. W końcu jest to uroczystość religijna, drogie prezenty nie powinny być jej sensem, prawda?

