1 z 10

TP-Link Neffos C7

Smartfon TP-Link Neffos C7 to doskonały pomysł na prezent. Łączy wysoką jakość z przystępną ceną. Dzieciom spodoba się jego wydajność, czytnik linii papilarnych, 5,5 calowy ekran HD IPS oraz ciekawe możliwości przedniego 8 i tylnego 13-megapikselowego aparatu fotograficznego. Kąt widzenia przedniego aparatu wynosi aż 86°, więc cała rodzina zmieści się na fotografii! Dzięki smartfonowi z pewnością powstaną zdjęcia, które będą fantastyczną pamiątką z uroczystości.

Neffos C7 to 5,5-calowy, smukły i elegancki smartfon z baterią 3060mAh. Duża wydajność ośmiordzeniowego procesora, wspierana przez 2GB pamięci operacyjnej, oraz stabilność połączenia z internetem, pozwoli młodym odkrywcom sprawnie korzystać ze stron www i zgłębiać wiedzę o świecie. Prosta i intuicyjna obsługa urządzenia ułatwi znalezienie w sieci potrzebnych informacji. W przerwie od nauki model ten poradzi sobie z obsługą popularnych na rynku gier mobilnych, jak i multimediów. Dzieci chętnie będą słuchać także ulubionej muzyki. Wysoką jakość dźwięku gwarantuje wzmacniacz AVINIC K8 PA 6V.

Dodatkowym atutem Neffosa C7 jest system Android 7.0 Nougat i autorskie oprogramowanie NFUI 7.0, które zwiększa tempo pracy, wydajność baterii oraz czułość ekranu. Producent, mając na uwadze zdrowie oczu użytkowników, zadbał także o tryb zmniejszający natężenie niebieskiego światła ekranu.

Smartfon TP-Link Neffos C7 to wydatek ok. 499zł. Dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: szarej oraz złotej.