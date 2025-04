Jak zrobić prezent na Dzień Ojca? Wykaż się kreatywnością i przygotuj coś własnoręcznie. Możesz podarować samodzielnie wykonaną laurkę czy komiks o waszej rodzinie jako dodatek do głównego prezentu dla taty (np. flakonu perfum) albo wykorzystać jako główny prezent - świetnie sprawdzi się przypadku typowego taty, który ma wszystko i niczego nie potrzebuje - zwłaszcza, kiedy go pytasz, co by chciał dostać.

Reklama

Spis treści:

Najpopularniejszym prezentem DIY na Dzień Ojca jest własnoręcznie przygotowana laurka dla taty. Możesz w całości zrobić ją samodzielnie albo wykorzystać gotowe elementy - wydrukowane grafiki, naklejki czy ciekawe napisy. Jeśli chcesz, możesz puścić wodze fantazji i przygotować coś naprawdę kreatywnego. Tata na pewno się ucieszy, a taka laurka zawiśnie na ścianie albo lodówce!

Możesz postawić na coś klasycznego albo wykorzystać coś ze świata twojego taty. Jest fanem muzyki? Narysuj jego ulubionego wokalistę albo gitarę z nutkami. Tata lubi wędkować? Proszę bardzo - rybacki strój i wędkę z grubą rybą na końcu. Możesz także wykorzystać wasze wewnętrzne żarty.

fot. Laurka dla taty/Pinterest

Jeśli wolisz coś uniwersalnego, przygotuj laurkę z motywem męskiej koszuli, krawata albo telewizorem i pilotem - tata na pewno się ucieszy! Pamiętaj, aby wykorzystać nieco grubszy karton lub karbowaną tekturkę, dzięki temu laurka będzie bardziej trwała.

fot. Prezent na Dzień Ojca DIY/Adobe Stock, Rodica

Zamiast laurki (lub jako dodatek do niej) możesz przygotować także coś słodkiego. Nie ograniczaj się jednak do pudełka czekoladek czy cukierków. Zamiast tego przygotuj tacie słodki bukiet albo... wytnij z kartonu wybrany kształt (np. gitary) i przyklej do niego cukierki, czekoladki i wszelkie słodkości.

Taki prezent będzie dla taty dużym zaskoczeniem i na pewno będzie dumny z tak wykorzystanej dziecięcej kreatywności. Możesz także przygotować DIY piniatę dla taty, aby sam mógł wydostać cukierki ze środka balona, papierowego konika, lamy, etc.

fot. Słodki prezent na Dzień Ojca/Pinterest

Czy wiesz, że przygotowanie personalizowanej gry jest bardzo łatwe? Dzięki takiemu prezentowi nie tylko spędzisz dużo czasu z rodziną, ale będzie to czas pełen radości i śmiechu. Wykorzystaj np. motyw popularniej gry "zgadnij kto to". Przygotuj zdjęcia lub napisz na kartce członków rodziny - także tych bardzo dalekich lub tych, którzy już odeszli.

Przymocuj do tektury klipsy do papieru i umieść w nich zdjęcia. Następnie jeden z graczy wybiera sobie dowolną postać, a pozostali muszą zadawać pytania tak/nie, aby zgadnąć, o kim jest mowa.

fot. Gra rodzinna DIY: prezent na Dzień Taty/Pinterest

Możesz także pokusić się o przygotowanie gry, która zaktywizuje rodzinę do ruchu - wypróbuj np. piłkarzyki z kartonu i spinaczy. To łatwe i szybkie DIY, a radości będzie co niemiara.

Jeśli chcesz przygotować coś od serca, postaw na liściki z dobrym słowem na każdy dzień. Podziel kartkę na mniejsze kawałki i na każdej z nich napisz coś pełnego miłości. Może to być krótkie hasło, za co kochasz swojego tatę, jakie wspomnienie z nim bardzo lubisz lub po prostu "miłego dnia".

Następnie karteczki zwiń w rulon lub złóż na 2-3 części i umieść w pudełku albo słoiku. Możesz także złożyć karteczki tak, aby przypominały karbowane chipsy, a następnie włożyć je do czystego opakowania. Taki prezent niejedną osobę by rozczarował (w końcu w środku nie ma słonej przekąski), ale tacie w Dzień Ojca na pewno łezka zakręci się w oku!

fot. Prezent na Dzień Taty DIY/Pinterest

Reklama

Czytaj także:

Jaka jest historia Dnia Ojca?

Co kupić tacie na prezent?

Życzenia na Dzień Ojca