Do flower boxa możesz wybrać wiele odmian kwiatów: róże, tulipany czy goździki. Warto wybierać odmiany takie, jak np. eustoma - na jednej gałązce jest sporo pączków kwiatów o delikatnych i lekko rozłożystych płatkach.

Reklama

Do wykonania flower boxa potrzebujesz też stylowego, sztywnego pudełka (okrągłego, prostokątnego) oraz gąbki florystycznej. Jest to podstawa, by kwiaty w pudełku przetrwały dłużej, niż kilka dni. W warunkach domowych woda z gąbki może wyparować w szybkim tempie i należy ją uzupełniać cienkim strumieniem. Możesz też pokusić się o zrobienie flower boxa ze sztucznych kwiatów.

Kwiaty w pudełku​ - jak zrobić flower box

Potrzebujesz:

ładne pudełko,

folia przezroczysta (celofan),

nożyczki,

gąbka florystyczna,

ozdobne taśmy samoprzylepne,

żywe kwiaty,

bilecik.

Jak to zrobić:

Oklej pudełko ozdobnymi taśmami. Wypełnij pudełko do połowy zgniecioną folią. Wyłóż na folię gąbkę florystyczną i włóż wszystko razem do pudełka. Obetnij wystające końce folii. Podlej gąbkę wodą. Wykonaj bukiet, wbijając naprzemiennie w gąbkę tulipany, goździki i bez. Wypisz i dołącz do flower boxa bilecik.

fot. Adobe Stock

Artykuł pierwotnie opublikowany 04.05.2018.

Reklama

Zobacz także: Życzenia urodzinowe zarówno zabawne, jak i poważneLaurka na Dzień MatkiPrezent na Dzień Matki DIY