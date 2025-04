Powstaje coraz więcej sklepów z asortymentem do Chrztu. Oferują one również bogaty wybór prezentów dla dzieci, które przyjmują sakrament. Niekiedy trudno jest się zdecydować.

Tradycyjne prezenty

Pamiętajmy, że to dziecko jest głównym bohaterem tego wielkiego wydarzenia i to jest jego święto. Dlatego wybierając się na uroczystość, powinniśmy kupić prezent dla dziecka, a nie dla jego rodziców. Wiadomo, że maluch nie będzie korzystał z większości takich pamiątek zanim nie skończy kilku lub kilkunastu lat. Trudno jest wybrać bowiem coś, co dziecko mogłoby używać od samych narodzin, choć takie rzeczy również można znaleźć. Są to głównie kocyki, na których wyszyte jest imię malucha oraz data chrztu, kolorowe maskotki, grzechotki lub ubranka. Można także kupić przedmioty, które będą również po wielu latach służyć dziecku i przypominać mu to ważne wydarzenie. Wśród takich pamiątek pojawiają się najczęściej małe książeczki z wierszykami i zdjęciem dziecka na okładce, przygotowane specjalnie na Chrzest, albumy fotograficzne lub srebrne ramki na zdjęcia. Jednak, żeby nie narażać się na to, że kupimy dziecku coś, co planuje kupić mu już ktoś z gości, skonsultujmy wybór prezentu z rodzicami malucha.

Prezent od rodziców chrzestnych

Rodzice chrzestni wręczają najczęściej prezenty warte trochę więcej niż upominki od pozostałych gości, co ma świadczyć o roli, jaką pełnią podczas tego ważnego dnia i jaką będą pełnić przez całe swoje życie. Większość osób praktykuje zwyczaj, że ubranko do chrztu kupuje matka chrzestna. Ona również piecze tort. Chrzestny natomiast kupuje świecę i opłaca koszt ceremonii kościelnej. Oprócz tego chrzestni mogą wręczyć również jakiś dodatkowy upominek, np. łańcuszek i medalik, bransoletkę na rękę lub srebrną łyżeczkę z wygrawerowanym imieniem malucha i datą Chrztu. Można również wręczyć rodzicom malucha pieniądze w kopercie. Kwoty są różne. Najczęściej rodzice chrzestni do prezentu dodają ok. 600–700 zł. Inni goście ok. 300 zł.

Wszystko zależy jednak również od tego, kogo, na jaki prezent nas stać. Najważniejsze, żeby upominek był wręczony szczerze.