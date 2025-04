Od lat dziewczynki jak prezent na chrzciny otrzymują medaliki lub złote wisiorki, z których wyrastają. Jeśli nie gotówkę, to jaki prezent na chrzciny dla dziewczynki będzie trafiony? Ile włożyć do koperty?

Chrzest Święty to religijne wydarzenie i jest okazją do zakupu dewocjonaliów, które dziecko gromadzi w ciągu życia od Chrztu Świętego, przez Pierwszą Komunię i Bierzmowanie, na ślubie kończąc. Najbliższa rodzina często decyduje się na zakup pamiątkowych upominków, a często to jest:

eleganckie wydanie Biblii,

ikona świętego (patrona-imiennika),

różaniec,

ozdobną świecę,

łańcuszek lub medalik (złote),

srebrną łyżeczkę z grawerem,

dziecięce wydania modlitewnika.

Dziadkowie zazwyczaj decydują się na wręczenie gotówki, Matka Chrzestna kupuje w prezencie na chrzciny dla dziewczynki biżuterię, a Ojciec Chrzestny - pieniądze. Ważna jest współpraca, by Rodzice Chrzestni nie zdublowali kategorii prezentu.

Zdarza się tak, że osoby z dalszej rodziny, jeśli nie decydują się na wręczenie gotówki, to obdarowują dziewczynki „przyszłościowymi” zabawkami, najczęściej interaktywnymi, które mają starczyć na lata, tzn. rosnąć razem z dzieckiem. Są to grające zwierzęta, wózek dla lalek lub same mówiące lalki, jeździk, tablet czy sortery.

Bez zbędnej kokieterii każdy jednak przyzna, że laserowo grawerowana pamiątka, świeca czy srebrna łyżeczka to upominki, które zalegają w pudłach na strychu lub zbierają kurz. Są miłe, ale niepraktyczne, dlatego najczęściej w prezencie na chrzciny dla dziewczynki daje się gotówkę.

Gotówka w prezencie na chrzest - ile wręczyć

Uśredniając, do koperty wkładamy średnio ok. 300 zł, jeżeli jesteśmy dalszymi członkami rodziny. Jeśli rodzice urządzają obiad po chrzcinach, a ty przychodzisz z dwójką dzieci, weź pod uwagę, że warto aby suma w kopercie była adekwatna do Waszej liczebności. Warto włożyć do koperty na chrzciny ok. 450 zł oraz np. dołączyć kartkę z życzeniami.

W wypadku dużej gotówki, którą chcemy sprezentować dziecku (jesteśmy dziadkami, pradziadkami, chrzestnymi), to dobrym pomysłem może być lokata. Mogą ją założyć rodzice i prosić o wpłacanie tam kwot dla dziecka lub może ją założyć ktoś w prezencie.

Warto też rozważyć ulokowanie pieniędzy w złocie, ale niekoniecznie w biżuterii. W Mennicy Polskiej można zakupić sztabki złota inwestycyjnego od 1g do 10g. Dziewczynka w przyszłości może wykorzystać to złoto do np. obrączek lub spieniężyć z zyskiem.

Czy można się zrzucić na prezent na chrzciny dla dziewczynki

Jeśli chrzestnych, bliską rodzinę nie stać na podarowanie kwoty rzędu 300 zł, mogą kupić jakiś większy prezent za mniejszą sumę i złożyć się na niego. Możliwe, że rodzice 6-miesięczniaka marzą o dobrej jakościowo macie edukacyjnej lub potrzebują konkretnych akcesoriów do wózka, np. torby czy plecaka, bujaczka. Najlepiej jednak wcześniej skonsultować pomysł z rodzicami.

Prezenty, które mogą być dodatkiem do gotówki

gipsowy zestaw do zrobienia odcisku stópki dziecka,

eleganckie etui na pierwszy ząbek i pamiątki.,

pięknie zdobione lub oprawione albumy na zdjęcia,

pamiątkowe metryczki do powieszenia na ścianie,

wizerunek Anioła Stróża,

pamiątkowe księgi dzieci lub księgi chrztu,

haftowane zestawy pościeli.

