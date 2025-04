Kupowanie prezentu na bierzmowanie dla dziewczynki czy dla chłopca nie jest powszechnym zwyczajem - sakrament bierzmowania ma charakter intymny, indywidualny. Możesz sprezentować nastolatkowi lub nastolatce coś, co będzie pamiątką tego dnia.

Prezent na bierzmowanie dla dziewczynki

Bierzmowanie umacnia wiarę i jest deklaracją świadomego przywiązania do Chrystusa, dlatego prezent na bierzmowanie powinien podkreślić rangę tego wydarzenia. To okazja do zakupu dewocjonaliów, które od momentu narodzin towarzyszą katolikom oraz są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jaki prezent na bierzmowanie kupić dla dziewczynki?

W zależności od tego, jakie imię do bierzmowania wybrała nastolatka, warto pokusić się o zakup ikony obrazka czy żywotu świętego patrona. Warto też pomyśleć o zakupie medalika (z wizerunkiem świętej, o ile to możliwe) lub krzyża. Sprawdzi się także literatura religijna o dorastaniu w wierze. Nie kupuj Pisma Świętego ani modlitewnika - te zapewne posiada z Chrztu czy Pierwszej Komunii Św, ale możliwe, że przyda się jej różaniec-bransoletka, różaniec-pierścionek lub brewiarz. W sklepach z dewocjonaliami można kupić także piękne świece z wytłoczonym znakiem krzyża, które zapala się w trakcie modlitwy wieczornej.

Chcesz kupić prezent o bardziej świeckim charakterze? Postaw np. na zegarek - prosty, a z grawerem, który będzie symbolem nastania nowego czasu - czasu świadomego chrześcijaństwa.

Prezent na bierzmowanie dla chłopca

Nastolatkowie zazwyczaj w znacznej większości podchodzą do sakramentu bierzmowania w sposób mniej zaangażowany, ale nie oznacza to, że nie traktują bierzmowania jako ważne przeżycie. Prezent na bierzmowane dla chłopca, podobnie jak w przypadku prezentu na bierzmowanie dla dziewczyny, powinien być związany z duchowością i religią.

Możliwe, że nastolatek chętniej przeczyta książkę teologiczną lub żywot świętego, aniżeli Pismo Święte, dlatego również warto sprawić mu upominek skorelowany z imieniem do bierzmowania, jakie zostanie mu nadane podczas liturgii.

Trafionym pomysłem będzie wisiorek z wizerunkiem Jezusa Ukrzyżowanego lub... gra planszowa. Na rynku znajdziesz kilka ciekawych pozycji, np. „Przyjaciele Święci”, która przybliża sylwetki świętych. Niezależnie od stopnia relacji czy pokrewieństwa, możesz kupić osobie bierzmowanej książkę objaśniającą sakrament pt. „Po co bierzmowanie” autorstwa ks. Edwarda Stańka lub „Dary z wysoka”.

