Dzień Dziecka warto wyróżnić nie tylko upominkami czy słodyczami, lecz także podkreślić np. autorskim rysunkiem o konkretnej tematyce. Podsuwamy kilka pomysłów.

Reklama

Spis treści:

1 czerwca możecie wspólnymi siłami stworzyć drzewo genealogiczne rodziny lub wykorzystać np. kartony po mleku, by stworzyć osłonki na kwiaty DIY, ale wszystko powinno być nierozerwalnie połączone z dobrą zabawą. Nie oznacza to, że musisz mieć listę pomysłów, na którą przychylnie lub mniej zerknie twoje dziecko - jeśli wystarczająco się zaangażujesz (odłóż pracę i telefon na bok), maluch z pewnością doceni nawet prozaiczne malowanie kredkami. Razem możecie jednak więcej!

Z czego się składa nasz świat, my sami? Warto podjąć dyskusję z dzieckiem o tym, że jesteśmy częścią świata, na który składają się miliardy cząsteczek. Spróbujcie stworzyć z patyków i plasteliny modele fizyczne lub po prostu - dobrze się bawić przy konstruowaniu rzeźb.

fot. Praca plastyczna z plasteliny na Dzień Dziecka/Adobe Stock, nadezhda1906

Z pewnością niejednokrotnie natknęłaś się na pomysły na wykorzystanie rolki po papierze toaletowym. Tym razem możecie stworzyć coś iście wiosennego, pozytywnego i związanego z Dniem Dziecka. Pomysł na motylka zrealizujesz przy pomocy papieru kolorowego, kleju, nożyczek i wspomnianej rolki. Przydadzą się tez kreatywne oczy do kupienia w sklepach papierniczych.

fot. Praca plastyczna na Dzień Dziecka - motyl/Adobe Stock, onlynuta

Poproś dziecko, by namalowało swoje ulubione lub wymarzone zwierzę, mając w planach, że pójdziecie niedługo do ZOO. Warto dawkować przyjemność i robić dzieciom niespodzianki: postaw się na miejscu kilkulatka, gdy słyszy, że będzie mógł zobaczyć kolorowe rybki, lwa, żyrafę czy zebrę. Bezcenne!

fot. Praca plastyczna na Dzień Dziecka - malowanie zwierzątka/Adobe Stock, New Africa

Zaplanujcie razem zabawę w wyprawę kosmiczną wielką rakietą - narysujcie ją razem lub wykonajcie z kartonu. Może znajdzie się w zasobach pudło, do którego zmieścicie się oboje, wytnijcie okienka i wylecicie w lot na Księżyc?

fot. Praca plastyczna na Dzień Dziecka - kosmos/Adobe Stock, ulza

Odciskanie dłoni i stóp to jedno z pierwszych manualnych doświadczeń kilkulatka - warto powtarzać je regularnie, bo wówczas widać dosłownie jak na dłoni, jak dziecko rośnie. To też piękna pamiątka nie tylko z okazji Dnia Dziecka.

fot. Praca plastyczna odcisk dłoni/Adobe Stock, Марина Демешко

Dzieci uwielbiają zadania i konkursy. Stwórz zatem plebiscyt na najładniejszy portret rodzinny wykonany techniką dowolną. Mogą to być kulki z bibuły, plasteliny, obrazek wykonany farbami czy stworzenie postaci z papieru.

fot. Praca plastyczna - Rodzina/Adobe Stock, Gorodenkoff

Zachęć dziecko do twórczej ekspresji i poproś, by narysowało siebie samego. To ciekawe doświadczenie pokazujące, jak widzi siebie dziecko oraz dobre ćwiczenie na rozpoznanie w dziecku kompleksów czy problemów z samoakceptacją. W przypadku przedszkolaka zwróć uwagę, jaką minę wybierze: uśmiechniętą buzię czy smutek? To bardzo ważne.

fot. Praca plastyczna Dzień Dziecka - rysowanie autoportretu/Adobe Stock, Evgeniia

Reklama

Czytaj także: Życzenia na Dzień Dziecka dla dorosłegoFajne prezenty na Dzień DzieckaZabawy na Dzień Dziecka