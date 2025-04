Spis treści:

Śmieszne teksty to doskonały sposób, aby rozjaśnić dzień bliskiej osoby. Pozdrowienia z Polski mogą stać się impulsem o pozytywnych wibracjach, dostarczającym uśmiech. Zobacz nasze gotowe propozycje w języku angielskim:

***

Greetings from the land where pierogies are not just food, but a way of life!

(Pozdrowienia z kraju, gdzie pierogi to nie tylko jedzenie, to styl życia!)

***

May your day be like Polish bigos – full of surprises and flavors!

(Niech Twój dzień będzie jak polski bigos – pełen niespodzianek i smaków!)

***

Sending you a Polish hug with a touch of humor and a pinch of vodka!

(Wysyłam Ci polski uścisk z dodatkiem humoru i szczyptą wódki!)

***

Greetings from Poland, where even the WiFi has its own slow rhythm!

(Pozdrowienia z Polski, gdzie nawet WiFi ma swój własny, powolny rytm!)

Najpiękniejsze pozdrowienia łączą w sobie piękno związane z Polską i uczucia do drugiej osoby. To gotowe teksty, które idealnie prezentują się na pocztówce. Oto kategoria właśnie dla ciebie, jeśli poszukujesz angielskich słów o pozytywnym i ciepłym przekazie.

***

Greetings from Poland, the land of picturesque landscapes and warm-hearted people.

(Pozdrowienia z Polski, krainy malowniczych krajobrazów i serdecznych ludzi)

***

May your heart always be as warm as the Polish summer sun.

(Niech Twoje serce będzie zawsze tak ciepłe, jak polskie letnie słońce)

***

Sending you warm thoughts from a country where tradition and modernity walk hand in hand.

(Przesyłam Ci ciepłe myśli z kraju, gdzie tradycja i nowoczesność idą w parze)

***

Greetings from Poland, where every day is like a beautiful sunrise over the Baltic Sea.

(Pozdrowienia z Polski, gdzie każdy dzień jest jak piękny wschód słońca nad Bałtykiem)

Pragniesz zaskoczyć znajomych z zagranicy nietypowymi pozdrowieniami z Polski? Postaw na kreatywne propozycje, obok których nie sposób przejść obojętnie. Pozdrowienia mogą być piękne lub zabawne, ale mogą również zaskakiwać treścią z pomysłem. Wybierz gotowy tekst i oczekuj na pozytywną reakcję:

***

Greetings from the land where dragon legends are still alive and castles hold many secrets.

(Pozdrowienia z kraju, gdzie legendy o smokach są wciąż żywe, a zamki kryją wiele tajemnic)

***

Sending you greetings from Poland, where even everyday moments have a magical charm.

(Przesyłam Ci pozdrowienia z Polski, gdzie nawet codzienne chwile mają magiczny urok)

***

Greetings from Poland, where history intertwines with modernity at every step.

(Pozdrowienia z Polski, gdzie historia przeplata się z nowoczesnością na każdym kroku)

***

Sending you greetings from a place where every street tells its own unique story.

(Przesyłam Ci pozdrowienia z miejsca, gdzie każda ulica opowiada swoją własną, niepowtarzalną historię)

fot. Pozdrowienia z Polski po angielsku /Canva, polki.pl

Mądre pozdrowienia z Polski to wyjątkowe słowa, które motywują i skłaniają do refleksji. Pobyt w naszym kraju inspiruje do przesyłania życzeń bogatych w cenne wskazówki. Zaskocz drugą osobę nie tylko serdecznym, ale i uskrzydlającym tekstem.

***

Greetings from Poland, where every moment reminds us to appreciate the small things in life.

(Pozdrowienia z Polski, gdzie każda chwila przypomina, że w życiu warto doceniać małe rzeczy)

***

Sending you greetings from a country that teaches us that strength lies in unity and shared history.

(Przesyłam Ci pozdrowienia z kraju, który uczy, że siła tkwi w jedności i wspólnej historii)

***

Greetings from Poland, where nature shows us that beauty lies in simplicity.

(Pozdrowienia z Polski, gdzie natura pokazuje, że piękno tkwi w prostocie)

***

Sending you greetings from a place that reminds us that even after a storm, the sun always comes out.

(Przesyłam Ci pozdrowienia z miejsca, które przypomina, że nawet po burzy zawsze wychodzi słońce)

Pozdrowienia z Polski po angielsku często wysyłane są w formie błyskawicznego SMS-a. Krótkie, ale przemyślane treści zapewniają o pamięci i gwarantują uśmiech. Oto pozdrowienia w języku angielskim:

***

Greetings from beautiful Poland! (Pozdrowienia z pięknej Polski!)

Sending you warm wishes from Poland. (Przesyłam ciepłe życzenia z Polski)

Hello from the heart of Europe! (Witam z serca Europy!)

Polish sunshine in my heart, sharing it with you! (Polskie słońce w moim sercu, dzielę się nim z Tobą!)

Best regards from Poland! (Najlepsze pozdrowienia z Polski!)

A little hello from Poland to brighten your day! (Małe cześć z Polski, żeby rozjaśnić Twój dzień!)

Greetings from the land of pierogi and smiles! (Pozdrowienia z krainy pierogów i uśmiechów!)

Sending hugs from Poland! (Przesyłam uściski z Polski!)

Wish you were here in Poland! (Chciałbym, żebyś tu był/a w Polsce!)

Polish vibes and warm greetings to you! (Polskie wibracje i ciepłe pozdrowienia dla Ciebie!)

