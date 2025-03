Spis treści:

Jeśli zamierzasz rozweselić drugą osobę, możesz zrobić to za pomocą śmiesznych pozdrowień. Pozytywna wiadomość rozświetli dzień i wywoła uśmiech na twarzy odbiorcy. Oto kilka zabawnych propozycji w języku angielskim, dzięki którym chwile upłyną w lekkiej atmosferze.

***

Sending you a smile as big as a cat’s whiskers! Have a purr-fect day!

(Wysyłam Ci uśmiech tak duży jak wąsy kota! Miłego mruczącego dnia!)

***

Hope your day is as amazing as you are, but that’s a pretty high bar!

(Mam nadzieję, że Twój dzień będzie tak niesamowity jak Ty, ale to dość wysoka poprzeczka!)

***

Just wanted to send you a little laugh to brighten your day. Stay awesome!

(Chciałem Ci tylko przesłać mały uśmiech, żeby rozjaśnić Twój dzień. Pozostań niesamowity!)

***

Wishing you a day full of sunshine and laughter, just don’t forget the sunscreen!

(Życzę Ci dnia pełnego słońca i śmiechu, tylko nie zapomnij o kremie przeciwsłonecznym!)

Piękne pozdrowienia potrafią wyrazić najgłębsze uczucia i emocje. Starannie dobrane słowa nierzadko wzruszają, a także na dłużej pozostają w pamięci. W takiej wersji pozdrowienia idealnie sprawdzają się na pocztówkach i gdy odbiorcą jest osoba o wrażliwym usposobieniu.

***

Wishing you a day filled with love, laughte and endless beauty.

(Życzę Ci dnia pełnego miłości, śmiechu i niekończącego się piękna)

***

May your heart be touched by the simple joys of life today and always.

(Niech Twoje serce zostanie dotknięte przez proste radości życia dziś i zawsze)

***

Sending you warm hugs and heartfelt wishes for a truly wonderful day.

(Wysyłam Ci ciepłe uściski i serdeczne życzenia na naprawdę wspaniały dzień)

***

May your day be as radiant and beautiful as your smile.

(Niech Twój dzień będzie tak promienny i piękny jak Twój uśmiech)

Postaw na krótkie, ale kreatywne teksty po angielsku z tłumaczeniem, jeśli chcesz wyróżnić swoje życzenia wśród innych standardowych formułek. Nietuzinkowe słowa z pewnością zostaną docenione przez odbiorcę. Więcej inspiracji znajdziesz w pozdrowieniach z Polski.

***

Sending you a pocketful of sunshine and a sprinkle of joy!

(Wysyłam Ci kieszonkę pełną słońca i szczyptę radości!)

***

May your day be a blend of magic and sparkle!

(Niech Twój dzień będzie mieszanką magii i blasku!)

***

Here’s a little burst of happiness to light up your day!

(Oto mała dawka szczęścia, która rozjaśni Twój dzień!)

***

Wishing you a day that’s as unique and wonderful as you are!

(Życzę Ci dnia, który będzie tak wyjątkowy i wspaniały jak Ty!)

Czasami warto podzielić się refleksją w swoich pozdrowieniach, które być może zainspirują i zmotywują do działania. Pozdrowienia w języku angielskim z przesłaniem niosą ze sobą cenną wartość. Oto nasze gotowe propozycje:

***

May your day be filled with wisdom and grace, guiding you towards your dreams.

(Niech Twój dzień będzie pełen mądrości i wdzięku, prowadząc Cię w kierunku Twoich marzeń)

***

Remember, every challenge is an opportunity in disguise. Embrace it!

(Pamiętaj, że każde wyzwanie to ukryta szansa. Przyjmij ją!)

***

Wishing you the clarity to see the beauty in every moment and the strength to overcome any obstacle.

(Życzę Ci jasności, by dostrzegać piękno w każdej chwili i siły, by pokonywać wszelkie przeszkody)

***

May your journey be filled with learning, growth and endless possibilities.

(Niech Twoja podróż będzie pełna nauki, rozwoju i niekończących się możliwości)

Pozdrowienia prosto z serca wyróżniają się szczerością i emocjami. To kategoria, która łączy piękne słowa, pozytywne myśli i uczucia do drugiej osoby. Do gotowych tekstów po angielsku warto dodać coś tylko od siebie, aby przekaz stał się jeszcze bardziej osobisty.

***

Sending you all my love and warmest thoughts. You mean the world to me.

(Przesyłam Ci całą moją miłość i najcieplejsze myśli. Jesteś dla mnie najważniejsza na świecie)

***

May your day be filled with the same joy and happiness you bring into my life.

(Niech Twój dzień będzie pełen radości i szczęścia, które wnosisz w moje życie)

***

Thinking of you and wishing you a day as wonderful as your heart.

(Myślę o Tobie i życzę Ci dnia tak wspaniałego jak Twoje serce)

***

Your kindness and love inspire me every day. Sending you my heartfelt wishes.

(Twoja dobroć i miłość inspirują mnie każdego dnia. Przesyłam serdeczne życzenia)

Często to mniej znaczy więcej. Krótkie, ale treściwe pozdrowienia mogą być równie skuteczne w przekazie i znaczące dla odbiorcy. SMS-y po angielsku z tłumaczeniem, za którymi kryją się serdeczne myśli, z pewnością wywołają uśmiech.

***

Thinking of you! Hope you’re having an amazing day! (Myślę o Tobie! Mam nadzieję, że masz wspaniały dzień)

Just wanted to say hi and wish you a great day! (Chciałem tylko powiedzieć cześć i życzyć Ci świetnego dnia!)

Sending a little sunshine your way. Have a bright day! (Przesyłam odrobinę słońca w Twoją stronę. Miłego dnia!)

You’re awesome! Hope your day is too! (Jesteś wspaniały! Mam nadzieję, że Twój dzień też taki będzie!)

Hey there! Just a quick note to brighten your day! (Cześć! Krótka notka, żeby rozjaśnić Twój dzień!)

Smile! It's a beautiful day and you deserve all the happiness! (Uśmiech! To piękny dzień i zasługujesz na szczęście)

Wishing you a day as sweet as you are! (Życzę Ci dnia tak słodkiego jak Ty!)

Hope your day is filled with joy and laughter. (Mam nadzieję, że Twój dzień będzie pełen radości i śmiechu!)

