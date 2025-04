Wysłanie ciepłego słowa z rana swoim bliskim to wspaniały gest. Pokazujemy w ten sposób, że o nich pamiętamy, troszczymy się i są dla nas ważni. Możemy to zrobić na kilka sposobów np. wysłać elektroniczną kartkę, krótkie video, gif lub napisać wiadomość tekstową.

Reklama

Zjedź i odkryj najpiękniejsze pozdrowienia na czwartek.

Spis treści:

Mądre wzruszające sentencje sprawią radość wszystkim. Wyślij je babci, dziadkowi, rodzicom, rodzeństwu lub przyjaciółce.

Jeśli masz bardzo zły dzień i myślisz, że to już koniec, to ujrzyj przy sobie Anioła, który szturcha Cię w bok i mówi „weź nie przesadzaj".

***

Mądrość życia -to, wiedzieć co ważne, a wybierać najważniejsze… Cieszyć się małym – bo większego, może nie być… Widzieć dobro -bo ono rośnie „w oczach…” Żyć prawdziwie -bo życie, to widzieć, wiedzieć i wybierać…

***

Każdego ranka dostajemy szanse na nowe życie.

Pomimo chmur – walcz,

bo życie nie kończy się na kłopotach,

a słońce świeci ponad nimi.

***

Gdy ci się powodzi, staraj się prowadzić zapasy ciepła na czarne dni, które kiedyś nadejdą. Wówczas wystarczy, że ktoś podaruje ci uśmiech, który pozwoli przetrwać wszystko.

***

Tak mało, prawie nic,

a jednak serce wzruszy,

tych ciepłych parę słów,

co płynie z czyjejś duszy.

Uroczego czwartku!

***

Świat jest pełen piękna, kiedy w Twoim sercu jest mnóstwo miłości… Zatem rozpoczynaj i kończ dzień z uśmiechem i miłością w sercu.

***

Niecodziennej codzienności, którą los podaruję ci w darze.

Pogodnych myśli i radości, których nigdy w nadmiarze.

Pozytywnego nastawienia na cały dzień.

Radosnego oczekiwania na to, co ze sobą przyniesie.

***

Każdy ranek daje szansę na to, aby wieczorem powiedzieć, że to był szczęśliwy dzień. Miłego czwartku!

***

Witam cię uśmiechem ciepłym,

który jak słońce ciepło ci da.

Niech dzień ten będzie jak bajka piękny,

a radość serca niech wciąż ci gra.

***

Życie tak jak róża,

dotykiem nas kłuje

zapachem odurza,

pięknem fascynuje…

Życie to jest bajka,

sami ją piszemy,

a treść będzie taka,

jak je przeżyjemy…

Udanego czwartku!

***

Doceń to, co masz,

więc przede wszystkim czas,

dany tylko raz.

I życie - największy skarb,

najcenniejszy dar,

pokaż, że jesteś go wart.

Patrz na ludzi sercem,

a zobaczysz o wiele, wiele więcej.

Nie bój się błądzić,

nie próbuj pochopnie sądzić,

walcz o to co kochasz.

Byle śmiało,

do szczęścia potrzeba tak mało.

***

Aby ten dzień był dla Ciebie pełny miłości,

daleki od smutku i wszelkiej złości,

spokojny, ciepły i nastrojowy,

niepowtarzalny oraz wyjątkowy...

Być może masz jeszcze i inne życzenia,

więc też życzę ich spełnienia.

Życzenia na niedzielę dla twoich bliskich. Spraw, by mieli naprawdę miły dzień

fot. Pozdrowienia na czwartek/Adobe Stock, Jo Panuwat D

Pozdrowienia na czwartek mogą być też religijne. Naładują odbiorcę dobrą energią.

Błogosławieństwa Bożego na cały dzień.

***

Cóż za radość obudzić się wiedząc, że jesteś kochani przez cudownego Boga.

***

Dobrego dnia. Dużo słońca i opieki Chrystusa.

***

Błogosławionego dnia. Niech Cię prowadzi Duch Święty.

***

Błogosławionego dnia życzę.

Niech Cię Pan błogosławi i strzeże.

Pan Cię uchroni od zła wszelkiego: czuwa nad twoim życiem. Pan będzie strzegł.

Niech zaopiekują się Tobą dobre Aniołki!

***

Życzę wszystkiego tego, co od Boga pochodzi. Oby skrzydła wiary przykryły kamienie zwątpienia i uniosły serca ponad przemijanie.

Dzień dobry zimowo: ciepłe i pozytywne życzenia miłego dnia w chłodne zimowe poranki. Wyślij je bliskiej osobie

Piękne pozdrowienia na czwartek nie muszą być długie. Oto kilka przykładów krótkich wiadomości, które możesz wysłać.

Życzę ci dobrego czwartku, pełnego dobrych zdarzeń.

***

Niech czwartek szczęściem cię obdarzy, a to czego zapragniesz niech się wydarzy.

***

Witam cię radośnie o poranku, życząc ci miłego czwartku!

***

Niech ten czwartek będzie dla ciebie miły! Słoneczko zaświeci dla ciebie, aby dodać ci sił.

***

Czwartek niech serdecznością tryska i przegania czarne chmurzyska!

***

Na ten czwartek cały, by był piękne i udany.

***

Niech niejedna dobra chwila, czwartek ci umila!

***

Trzymaj się, do weekendu zostały dwa dni! Dzień dobry w czwartek

***

Słońca, dobrego nastroju, wielu cudownych ludzi i wspaniałego czwartku dziś życzę!

***

Serdeczności na czwartek! Pogodnego dnia z nadzieją na wszystko, co najlepsze.

***

Niech twój uśmiech zabłyśnie, co jest czwartek!

***

Każdy nowy dzień opleciony skrzydłami pragnień daje nam iskrę by marzyć i żyć...

Reklama

Czytaj także:

Życzenia na dzień dobry. Życz bliskim miłego dnia razem z nami miłą rymowanką

„Miłego dnia” - jak napisać to inaczej? Podpowiadamy, jak życzyć udanego dnia bliskiej osobie lub współpracownikom

Nie wiesz, co odpisać znajomym lub współpracownikom na "miłego dnia"? Podpowiadamy