Postanowienia adwentowe to świetny pomysł na wdrożenie nowych dobrych nawyków wśród wszystkich członków rodziny. Zwykle czas oczekiwania na Boże Narodzenie jest przyjemny i pełen ciepła. Warto więc dodatkowo przygotować postanowienia, które pomogą wejść w świąteczny okres, a także nowy rok z ciekawymi wyzwaniami.

Tworzenie postanowień są jednym z popularnych zwyczajów adwentowych. Podobnie jak w przypadku postanowień noworocznych, jest to forma budowania w sobie nowych nawyków, zmiany czegoś w życiu albo zmotywowania się do zrobienia czegoś, co od dawna odwlekamy.

Postanowienia adwentowe nie zawsze wiążą się z wyrzeczeniami. Często kojarzą nam się np. z ograniczeniem słodyczy, słonych przekąsek czy używek, ale mogą to być także ciekawe wyzwania i pomysły na spędzanie wolnego czasu z bliskimi lub rozwój nowej pasji. W postanowieniach chodzi o to, aby przeżyć czas Adwentu w kreatywny i przyjemny, a przy okazji pożyteczny sposób.

Dzieci lubią robić postanowienia, natomiast to od twojej pomysłowości zależy, czy będą się ich trzymać. Jeśli chcesz w maluchach zbudować nowy ciekawy nawyk, musisz odpowiednio "ubrać" to postanowienie i zrobić z niego świetną zabawę.

Pamiętaj, że postanowienia adwentowe powinny być możliwe do zrealizowania, a nie przewracać życie do góry nogami. Przykładowo, nie próbuj zrobić dziecku na siłę detoks od telefonu czy gier komputerowych, ale zaproponuj, żeby czas spędzony przed ekranem był np. o godzinę krótszy na rzecz innych aktywności (wspólnego rysowania, spaceru, czytania bajek, etc). Dobrze też, jeśli postanowienia będą konkretne - maluchy nie przepadają za ogólnikami.

Możesz wspólnie z dzieckiem ustalić długotrwałe postanowienia (np. codzienne zjedzenie przynajmniej jednego owocu albo wspólne czytanie bajek każdego wieczoru) albo "jednorazowe", np. przygotowanie paczki zabawek dla dzieci w szpitalach, domach dziecka, etc. Taka inicjatywa dodatkowo uczy maluchy bycia dobrym, pomocnym człowiekiem oraz podkreśla ideę dzielenia się.

Inne pomysły na postanowienia adwentowe dla dzieci:

pomaganie rodzicom w przedświątecznych obowiązkach (najlepiej w formie zabawy),

przygotowanie świątecznych dekoracji DIY,

ograniczenie ilości zjadanych słodyczy czy słonych przekąsek,

cowieczorne czytanie świątecznych bajek i historii,

więcej ruchu i spędzania czasu na świeżym powietrzu,

przygotowanie kartek świątecznych dla rodziny, która mieszka daleko i być może nie zobaczycie się w święta,

telefon do babci i dziadka raz w tygodniu.

Dorośli także często decydują się na zrobienie sobie adwentowych postanowień. Najczęściej mają one pomóc we wprowadzeniu nowych nawyków albo zrezygnować z używek, choć bardzo często są one bardziej pomysłami na spędzenie adwentowego czasu w kreatywny sposób.

Wśród postanowień mogą znaleźć się także plany, jak uporządkowanie przestrzeni wokół siebie. Może to być zorganizowanie wyprzedaży ubrań i niepotrzebnych gadżetów albo sprzątanie-odgracanie. Niektórzy decydują się także na kosmetyczne przemeblowanie w mieszkaniu albo zimowe dekorowanie balkonu.

Czas adwentu to także moment na refleksje i planowanie rozwojowych celów na cały miesiąc. Być może już bardzo długo odkładasz naukę nowego języka albo wizytę w SPA? To jest idealny czas na zadbanie też o siebie i swoje potrzeby.

Inne pomysły na postanowienia adwentowe dla dorosłych:

rzucanie palenia,

ograniczenie alkoholu,

randka z drugą połówką w każdy piątek,

codzienne kładzenie się spać godzinę szybciej, żeby lepiej odpocząć,

przeczytanie minimum 2 książek w trakcie Adwentu,

odezwanie się do znajomego, z którym ostatnio urwał się kontakt,

jeden dzień w tygodniu bez telefonu i internetu.

Adwent to rodzinny czas, podczas którego możecie postawić na wspólne aktywności i zacieśnianie rodzinnych więzi. W tym okresie skupcie się na sobie i postarajcie się zorganizować adwentowe popołudnia i weekendy w taki sposób, aby nie spędzić całego miesiąca przed ekranami albo na nudzeniu się w swoich pokojach.

Pomysły na postanowienia adwentowe dla rodziny:

planszówkowy wieczór przynajmniej raz w tygodniu,

wspólne oglądanie świątecznych filmów familijnych,

zimowe spacery w każdą niedzielę,

wspólna wizyta na jarmarku świątecznym,

wspólne przygotowywanie i jedzenie obiadów lub kolacji.

