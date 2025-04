Fot. Fotolia

Czego potrzebujemy do pomalowania porcelany?

Porcelana czy szkło? Oczywiście bardziej elegancka jest porcelana. Wygląda jeszcze lepiej, jeśli znajdują się na niej ozdobne malowidła, które dodają jej niepowtarzalnego charakteru. Niestety malowana porcelana potrafi być bardzo droga, a taki wydatek mógłby znacznie zaważyć na domowym budżecie. W takich przypadkach raczej musimy kierować się rozumem, niż rozemocjonowanym sercem. Musimy zatem postawić na „zwykłą” ceramikę lub poczekać z wydatkiem, kiedy uzbieramy potrzebną sumę pieniędzy na „zakup życia”.

Jeżeli natomiast mamy odrobinę talentu malarskiego możemy mieć unikalne i niepowtarzalne wzory na naszej porcelanie, nie wydając przy tym fortuny. Jedyne w co musimy zainwestować to kilka farb do malowania porcelany i zestaw pędzli. Za pomocą tylko tych dwóch akcesoriów możemy stworzyć coś wyjątkowego, przede wszystkim coś swojego. Jak zatem pokazać co nam w duszy gra? Przedstawiamy w pięciu krokach przepis na ozdobienie naszej porcelany.

Malowanie porcelany - krok po kroku

Krok 1.

Myślisz, że nie podołasz takiemu wyzwaniu, jak ozdobienie porcelany? Uspokajamy. Nie potrzebujesz żadnych lekcji u mistrza rysunku, żeby stworzyć wspaniałe wzory na talerzu czy kubku. Malowanie porcelany bowiem, nie różni się niczym od rysowania na kartce papieru. Możemy używać dowolnych kolorów i kreślić przeróżne wzory, a jedyne czego nam potrzeba to wyobraźnia. Ale ją chyba wszyscy mamy.

Krok 2.

Teraz musimy przygotować porcelanę do malowania. Jeśli będziesz malować na nowo co kupionej zastawie stołowej, pamiętaj o tym, aby dobrze ją umyć, zdrap wszystkie naklejki i pozbądź się resztek kleju, następnie dokładnie wysusz. Będziesz potrzebować także farby – najlepiej takiej, która jest gęsta, ponieważ będzie się ją dobrze nakładać. Do tego przygotuj sobie także marker do porcelany.

Krok 3.

Teraz możemy zakasać rękawy i przystąpić do malowania porcelany. Jeśli obawiasz się,

że zniszczysz swoją zastawę, bądź nie uzyskasz takiego efektu, który byłby dla Ciebie zadowalający, poćwicz najpierw na kartce papieru, aż osiągniesz upragniony efekt. Następnie rysunek z kartki przenieś na filiżankę, rysując na niej szkic, używając markera do porcelany.

Krok 4.

Kiedy Twój szkic będzie gotowy, nanieś kolorową farbę. Jeśli chcesz rozrzedzić konsystencję farby, rozcieńcz ją z wodą. Pamiętaj, aby nie nakładać grubych warstw farby, ponieważ

z biegiem czasu zacznie odpryskiwać.

Krok 5.

Kiedy twoje dzieło będzie gotowe, należy zostawić zastawę do wyschnięcia na ok. 24 godziny. Następnie umieszczamy ją w piekarniku rozgrzanym do temperatury 150 stopni C. Czas pieczenia znajdziesz na opakowaniu po farbie.

Krok 6.

Po czasie pieczenia odstaw zastawę do schłodzenia. I voila… tak oto stworzoną własnoręcznie piękną porcelanę można bez obaw myć, nie martwiąc się o ewentualne odpryski farby.