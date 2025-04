Jakie zabawy zorganizować na imprezie karnawałowej? Jeśli szykujesz domówkę lub wybierasz się do znajomych, wspólnie zadbajcie o ciekawe atrakcje. Ważne są nie tylko odpowiednie przekąski na imprezę, ale także wszelkie zabawy i gry. Co najlepiej sprawdzi się podczas karnawału?

Planszówki przechodzą swoją drugą młodość. Uwielbialiśmy je jako dzieci, a teraz, kiedy jesteśmy dorośli, równie chętnie po nie sięgamy, szczególnie podczas imprez. Możesz sięgnąć po uniwersalne imprezowe tytuły, np. Alias, Ego lub 5 Sekund albo sięgnąć po wersje przeznaczone tylko dla dorosłych, np. Tajniacy Bez Cenzury, Karty Przeciw Ludzkości czy Domówka Ultimate.

W ostatnich latach bardzo popularne są także gry karciane, ale nie w tradycyjnej wersji. Na imprezie szczególnie sprawdzą się takie tytuły jak Wybuchające Kotki czy Ostra Riposta. Dobrym pomysłem są także gry w formie quizów - znajdziesz ich mnóstwo w księgarniach. Mogą być bardziej uniwersalne lub dotyczyć konkretnego motywu popkultury, np. Harry'ego Pottera czy serialu Friends.

Planszówki to doskonały sposób na imprezę - dzięki nim na pewno nikt nie będzie się nudził.

fot. Zabawy karnawałowe dla dorosłych - planszówki/Adobe Stock, ProstoSvet

Istnieje wiele zabaw, które nie wymagają kupowania gier. Możesz np. pobrać wybrane aplikacje na telefon - na imprezach najlepiej sprawdza się Czółko, Gorący Ziemniak, Taboo i 5 Sekund. Świetnie sprawdzi się także kalambury - aplikacja podpowiada jedynie hasło oraz kategorię (czasem także sposób przedstawienia hasła, np. ruchowy, rysunkowy, dźwiękowi), a ty musisz pokazać osobom ze swojej drużyny, o co chodzi.

Aplikacje na telefon to wygodna opcja. Możesz ściągnąć dowolną grę imprezową i sprawić, że każdy karnawał będzie pełen śmiechu i doskonałej zabawy.

fot. Zabawy karnawałowe dla dorosłych - graczółko/Adobe Stock, Seventyfour

Jeśli nie chcesz sięgać po telefon, a gry planszowe już się wyczerpały, sięgnij po coś, co na pewno rozkręci każdą imprezę - karaoke! W sieci dostępne są podkłady do wielu znanych i lubianych piosenek. Zaangażuj znajomych i zaśpiewajcie razem lub zorganizujcie konkurs na to, kto zrobi to lepiej (albo śmieszniej, zasady ustalacie wy).

Analogicznie możecie zrobić konkurs na najzabawniejszy taniec albo... zagrać w prawda czy wyzwanie. Do wyboru, do koloru!

fot. Zabawy karnawałowe dla dorosłych /Adobe Stock, karepa

