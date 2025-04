Prezenty dla audiofila



Jeśli twój chłopak nie może funkcjonować bez muzyki i non stop ma słuchawki na uszach na pewno ucieszy się z muzycznej czapki, która ma wbudowane głośniczki. Teraz słuchanie muzyki w mroźne dni będzie czystą przyjemnością. Dla tych, którzy marzą, żeby przenieść się w czasie stworzono piersiówkę w kształcie zapomnianego walkmana, a przy okazji wspomnień napiją się swojego ulubionego trunku niepostrzeżenie. Na pewno niejednemu fanowi oldschoolowych klimatów modniej zabije serce na widok retro radia wykonanego z kartonu, do którego można podłączyć odtwarzacz MP3. Prawdziwych koneserów ucieszy pewnie też najwyższej jakości stacja dokująca JBL, na której posłuchają nowego, np. soundtracka z filmu „Lawless”.

1) Muzyczna czapka z daszkiem, mrjoy.pl, 80 zł 2) Piersiówka-walkaman, ministerstwogadzetow.com 3) Stacja dokująca JLB On Beat, 769 zł 4) Papierowe Radio Retro, mrjoy.pl, 99 zł

Prezenty dla komputerowca



Nie możesz oderwać chłopaka od komputera? Gry to jego żywioł? Czas nie ma dla niego znaczenia? Tę dewizę dobrze odzwierciedli zegar z napisem „I tak się spóźnię”. Ucieszy się też z pewnością z głośników przypominających obcego. Spędzając czas na facebooku może popijać ciepłą herbatę lub kawę w kubku ze znaną łapką "To lubię". Jeśli woli popijać piwo to będzie je z sentymentem otwierać za pomocą otwieracza w kształcie Pacmana. Gdy zasiądzie przed komputerem w pracy, warto by miał ze sobą antystresowy... cycuszek, który rozwieje wszelkie zmartwienia i będzie obiektem pożądania kumpli.

1) Głośniki Creature III JBL, 439 zł 2) Antystresowy gigantyczny cycuszek, mrjoy.pl, 24.90 zł 3) Kubek Facebook, mrhoy.pl, 26 zł 4) Zegar dla spóźnialskich, Gadzeter.pl, 45 zł 5) Otwieracz do butelek Pacman, mrjoy.pl, 26 zł

Prezenty dla automaniaka



Jeśli nie chcesz by twój mężczyzna spóźniał się na randki kup mu zegar stylizowany na deskę rozdzielczą, na pewno częściej będzie na niego zerkał. By więcej czasu spędzał w domu spraw mu zdalnie sterowany samochodzik, albo myszkę do komputera w kształcie samochodu. Gdy cały czas przebywa w aucie spodoba mu się kubek termiczny z zawsze ciepłą kawą. By umilić sobie chwile podczas jazdy może słuchać muzyki wydobywającej się z przenośnego głośniczka.

1) Przenośny głośnik JBL OnTour Micro, 189 zł 2) Składak do ubrań, Epicstore.pl, 34.90 zł 3) Słuchawki HARKAR - BT JLB, 1049 zł 4) Zegar-licznik samochodowy, Gadzeter.pl, 145 zł 5) Kubek obiektyw, Gadzeter.pl, od 39 zł 6) Kostka Sudoku, Epicstore.pl, 12.90 zł

Prezenty dla fana miasta



Jest w ciągłym ruchu? Dużo podróżuje i zwiedza? Dobrym prezentem będzie aparat fotograficzny i słuchawki. Jeśli jeździ np. pociągami, by umilić sobie czas może ułożyć kostkę sudoku. W drodze zawsze też może napić się gorącej kawy z kubka – puszki. Ciągle się spieszy i ma wieczny bałagan? Kup mu składak do ubrań, a już zawsze będzie miał porządek.

1) Zegar telewizyjny, Epicstore.pl, 35.90 zł 2) System kina domowego JLB, 7 299 zł 3) Lodowy kufel, Gadzeter.pl, 33 zł 4) Poduszka, Epicstore.pl, 29.90 zł

Prezenty dla telemaniaka



Jeśli On siedzi całymi dniami przed telewizorem ucieszy się oczywiście z kina domowego. Jeśli jednak w tej chwili nie masz na to budżetu są też inne pomysły. Ucieszy się na pewno z zegara z motywem... przerwy w programie tv. Podczas oglądania filmu zapomina o bożym świecie, a piwo, które sobie nalał jest już ciepłe? By tak się nie stało podaruj mu kufel lodowy, w którym piwo zawsze będzie zimne. Poduszeczka dla "lwów kanapowych" to bardzo dobry i praktyczny pomysł.

