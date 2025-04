Sytuacji, w których należy odpowiednio podziękować jest w naszym życiu bardzo wiele. Oto kilka przykładów podziękowań oraz modeli zachowań, jakie możemy zastosować podczas najważniejszych sytuacji w naszym życiu.

Podziękowanie za życzenia

Jeśli otrzymamy np. życzenia urodzinowe od znajomych sms-em, wypada odpisać im najzwyklejsze podziękowania (ważne, aby były napisane własnymi słowami). Nie musimy dzwonić i dziękować, zwykła wiadomość tekstowa wystarczy w zupełności. Jeśli nasi znajomi wysłali nam życzenia mailem, możemy im odpisać w ten sam sposób. Natomiast za otrzymanie kartki pocztowej z życzeniami wypada okazać swoją wdzięczność dzwoniąc.

Podziękowanie dla gości weselnych

Na koniec wesela wypada podziękować gościom za ich obecność i wspólną zabawę. Najlepszy jest wybór formalnego podziękowania, oto przykład:

Dzisiejsze święto jest dla nas wyjątkowe - rozpoczynamy nowy etap w życiu. Dziękujemy za waszą nieocenioną obecność oraz za wspólną zabawę w tym szczególnym dniu . Dzięki Wam nigdy go nie zapomnimy.

Oczywiście przyjęło się także w takich ślubno-weselnych sytuacjach wręczać w podzięce czy to butelkę weselnego alkoholu, czy też kawałek tortu/ciasta z tejże uroczystości. Inną forma podziękowań, nowocześniejszą są tzw. favors czyli maleńkie prezenciki, które najczęściej leżą już przy nakryciach dla każdego gościa. Są to najczęściej słodkości w ozdobnym woreczku czy jakiś zabawny lub praktyczny gadżet.

Podziękowanie dla rodziców

Również rodzicom wypada złożyć oficjalne podziękowania podczas ceremonii weselnej lub ślubnej. Oto przykład właściwych podziękowań:

Dzisiejsze święto jest wyjątkowe zarówno dla nas, jak i naszych rodzin. Pragniemy podziękować szczególnie naszym rodzicom za ich miłość i wyrozumiałość, za pomoc w zdobywaniu doświadczenia życiowego, za cierpliwość i trud, jaki włożyli w nasze wychowanie. To właśnie dzięki nim jesteśmy w stanie podjąć tak ważną i dojrzałą decyzję życiową. Jesteśmy wam również niezwykle wdzięczni za pomoc w przygotowaniu zabawy weselnej. To właśnie dzięki Wam mogliśmy się tutaj wszyscy spotkać. Kochamy Was bardzo i jeszcze raz - dziękujemy za wszystko.

I w tym wypadku zwyczajowo wręcza się jakiś prezent rodzicom. Mogą to być kwiaty dla mamy i teściowej, butelka alkoholu dla ojca, teścia. Oczywiście w grę wchodzą także bardziej wysublimowane i pomysłowe prezenty, np. dekoracyjne, wnętrzarskie, sentymentalne (albumy, zdjęcia, ramki ze zdjęciami, dyplomy dla najlepszych rodziców itp.), wreszcie - uroczyste kolacje, atrakcyjne wyjazdy, bilety i vouchery do kina, teatru, SPA itp.

Podziękowanie dla nauczyciela

Nauczycielom należy się podziękowanie za ich ciężką pracę oraz wysiłek, jaki włożyli w naszą edukację. Zazwyczaj jedna, ewentualnie dwie osoby zostają wydelegowane, aby w imieniu całej klasy uroczyście podziękować nauczycielom za ich wkład w nasze życie. Oto przykład podziękowania, jaki może owa delegacja wygłosić:

W imieniu całej klasy chcielibyśmy podziękować Pani/Panu za trud i wysiłek, jaki został włożony w nasze kształcenie. Dołożymy wszelkich starań, aby wysiłek ten nie poszedł na marne, aby wiedza przekazana przez Panią/Pana została w przyszłości należycie wykorzystana. Chcielibyśmy również życzyć Pani/Panu wszystkiego najlepszego oraz samych sukcesów zawodowych. Mamy nadzieję, że będziemy przez Panią/Pana mile wspominani. Jeszcze raz – dziękujemy.

Najczęściej przy tej okazji wręcza się kwiaty. Drobny prezent adekwatny do stanowiska czy zainteresowań nauczyciela, np. globus czy atlas dla geografa, encyklopedia motyli dla biologa - może być uzupełnieniem życzeń.

Podziękowanie za premię uznaniową

Premia uznaniowa, tak rzadko w dzisiejszych czasach spotykana, jest również dobrą okazją, aby wyrazić swoją wdzięczność naszemu przełożonemu. Wypada podziękować nie tyle za same pieniądze, ile za docenienie naszej pracy. Należy powiedzieć, że jest to dla nas ważne i bardzo motywujące do dalszych działań. Zauważmy, że naszemu przełożonemu także będzie przyjemnie - będzie wiedział, że nagrodził właściwą osobę - czyli taką, która potrafi to docenić.