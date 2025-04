Komunia święta to ważne wydarzenie nie tylko dla dzieci, ale także dla ich rodziców - biologicznych i chrzestnych. To oni trzymają malucha podczas chrztu, a więc powinni być obecni także podczas przyjmowania komunii czy późniejszego bierzmowania. Aby podziękować im za ich towarzystwo i codzienne wsparcie, możesz wybrać niewielki drobiazg lub coś, co będzie miało wartość przede wszystkim sentymentalną.

Idealnym pomysłem na to, aby podziękować chrzestnym za pomoc w przygotowaniu do komunii i obecność na mszy, jest przekazanie eleganckiej kartki z cytatem, wierszem lub personalizowanymi podziękowaniami w środku. Świetnie sprawdzi się także gotowy zestaw, który możesz z łatwością znaleźć w sieci albo przygotować samodzielnie.

Najczęściej w skrzyni lub pudełku umieszczone są słodkości, drobny gadżet (np. biżuteria), a także pięknie zaprojektowana grafika z datą komunii i imieniem młodego chrześcijanina. Matka chrzestna na pewno ucieszy się z bransoletki lub kolczyków oraz czegoś na osłodę.

fot. Podziękowania dla chrzestnych komunia/Pinterest

Ojcu chrzestnemu możesz podarować brelok do kluczy albo elegancki pasek do zegarka, a także oczywiście słodkości - w takiej skrzyni idealnie prezentują się małe czekoladki lub cukierki. Do grafiki z datą dołącz cytat lub fragment Pisma Świętego.

fot. Podziękowania dla chrzestnych komunia/Pinterest

Świetnym prezentem będzie także personalizowany kubek z napisem albo zestaw miodów i herbat. Chrzestni na pewno będą takim podarunkiem mocno wzruszeni. Drobne słodkości możesz także wykorzystać jako podziękowanie dla gości komunijnych.

Podczas komunii nie tylko dziękuje się rodzicom chrzestnym za obecność na mszy i pomoc w przygotowaniu się do uroczystości. W ten sposób wyraża się także wdzięczność za pomoc w wychowywaniu dziecka od momentu jego narodzin, za ich wkład w ogólną opiekę nad maluchem oraz za ogólną obecność we wszystkich ważnych dla dziecka wydarzeniach.

To także podziękowanie od rodziców biologicznych za całe wsparcie podczas wychowywania dziecka.

fot. Podziękowania dla chrzestnych komunia/Adobe Stock, Luciano Ribeiro

Do podziękowań w formie prezentu możesz dołączyć także kartkę własnoręcznie udekorowaną pięknym cytatem albo osobistym listem do chrzestnych. Świetnie sprawdzą się np. fragmenty z książek lub tomików poezji, a także słowa świętych lub fragmenty Biblii.

***

Ofiara ołtarza jest sprawowana ku czci świętych, którzy radują się w raju, dla dobra tych, którzy jeszcze żyją na tym świecie oraz dla wyzwolenia dusz wybranych w czyśćcu cierpiących. - św. Albert Wielki

***

Pierwsza Komunia z białą kokardą

jak w śniegu z ogonem ptak.

Ufaj jak chłopiec z buzią otwartą,

Bogu się mówi – tak. - ks. Jan Twardowski

***

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi - Jan Paweł II

Jeśli wolisz napisać coś od siebie i przekazać ciepłe podziękowanie od serca, możesz wymyślić coś samodzielnie lub skorzystać z gotowych inspiracji:

***

W tym uroczystym dniu mojej Pierwszej Komunii Świętej pragnę z całego serca podziękować Wam, że zawsze byliście i jesteście ze mną w najważniejszych chwilach mojego życia. Z wdzięcznością kieruję do Was te słowa, dziękując za ciepło i miłość, którymi mnie obdarzacie. Dzień spędzony z Wami jest najpiękniejszym prezentem, jaki mogę otrzymać.

***

Kochani Rodzice Chrzestni! Parę lat temu trzymaliście mnie podczas Chrztu Świętego, a dziś wspólnie świętujemy przyjęcie przeze mnie Komunii Świętej. Dziękuję Wam z całego serca za poświęcony czas i przygotowanie mnie do tego niezwykłego wydarzenia. Niech ten dzień na zawsze zapadnie w Waszej pamięci. Dziękuję za Wasze wsparcie!

fot. Podziękowania dla chrzestnych komunia/Adobe Stock, New Africa

