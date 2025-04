Aby uzyskać podpis księdza, potrzebne są odpowiednie dokumenty albo specjalna książeczka. Ksiądz podpisuje się także na obrazku świętym podczas wizyty duszpasterskiej. O podpis należy poprosić bezpośrednio w parafii, w której ma odbyć się wybrana uroczystość.

Aby podpis księdza był uznany, powinien być czytelny, ale nie musi zawierać pełnego imienia i nazwiska. Jeśli podpis ma być złożony na jednym dokumencie więcej, niż raz, można posługiwać się także tzw. parafkami. Do podpisu osoby duchowne zawsze dodają także swój tytuł (ks., kard., bp., etc.). Bardzo często do podpisu dołączona jest także pieczątka danej parafii lub konkretnego księdza, jeśli taką posiada.

Podpis księdza jest wymagany przy okazji chrztu, bierzmowania, ślubu, a także pogrzebu czy pierwszej komunii świętej. Jeśli część potrzebnych dokumentów znajduje się w innej parafii, należy udać się także tam i pozyskać odpowiednie papiery, a następnie przekazać je do właściwej parafii. Tylko na podstawie kompletu dokumentów można uzyskać podpis księdza.

Aby uzyskać podpis do bierzmowania czy komunii świętej, konieczne jest odbycie kompletu spowiedzi, a czasem także zaliczenie testu sprawdzającego znajomość Pisma Świętego oraz podstawowych modlitw.

Młodzież podchodząca do bierzmowania, a czasem także dorośli organizujący ślub kościelny czy chrzest święty, czasem wpadają na pomysł podrobienia podpisu księdza. Najczęściej ma to miejsce w przypadku takich elementów, jak pierwszopiątkowe czy przedmałżeńskie spowiedzi, a także nauki przedmałżeńskie. Jeśli "kandydatom" brakuje kilku podpisów lub z jakiegoś powodu nie mogą uzyskać tego głównego, starają się go podrobić.

Warto jednak pamiętać, że za fałszywy podpis złożony na oficjalnych dokumentach, które mają wysoką ważność, może grozić odpowiedzialność karna. Najczęściej taki czyn kończy się grzywną, ale w skrajnych przypadkach może skutkować nawet pięcioletnim pozbawieniem wolności.

Co więcej, karalne jest także ćwiczenie składania cudzego podpisu (jeśli oczywiście uda się je udowodnić). Jest to uznane wówczas jako przygotowywanie się do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa.

