Malowanie jajek stało się tak znaną tradycją, jak wieszanie ozdób na choince. Zwyczaj ozdabiania jaj narodził się już w Persji i symbolizował odradzającą się do życia przyrodę. Zobacz jak wykonać oryginalne, piękne pisanki przy użyciu nieoczywistych metod.

Reklama

Jak zrobić oryginalne pisanki wielkanocne?

Pierwsze pisanki wielkanocne pojawiły się prawdopodobnie pod koniec X wieku, barwiono je łupinami cebuli, a następnie za pomocą ostrego narzędzia wydrapywano wzór. Do dziś ta technika ma swoich zwolenników.

Jeśli zależy ci na oryginalnie ozdobionych jajach wielkanocnych, spróbuj swoich sił z brokatem, barwnikami, techniką decoupage lub wykonaj pisanki zdobione woskiem. Wykonywanie pisanek to teraz nie lada sztuka. Nie musisz wykorzystywać delikatnych wydmuszek. Możesz zrobić pisanki ze styropianowych bądź drewnianych półproduktów w ich kształcie.

Jak ozdobić jajko styropianowe - 6 sposobów

Materiały bardziej wytrzymałe niż krucha skorupka jajka, pozwalają także na używanie wielu technik zdobienia: naklejania wstążek, koralików, kamyczków ozdobnych, cekinów, a nawet wbijania ozdobnych szpilek. Oto 7 naszych propozycji na oryginalne ozdabianie pisanek.

Aby wykonać pisanki z marmurkowym wzorem wystarczy mieć wodę i lakier do paznokci, a najtrudniejszym krokiem jest... znalezienie jaj o białych skorupkach. Tak! Choć wzór marmurkowy wygląda na pracochłonny, to oryginalne zdobienie pisanek jest dziecinnie proste. Przyda się:



lakier do paznokci,

miska ciepłej wody,

patyczek lub długa wykałaczka,

gumowe rękawiczki,

jajka w białych skorupkach.

Na powierzchnię wody wylej odrobinę lakieru do paznokci i zamieszaj wodę patyczkiem, by powstały smugi i nitki koloru. Dłonią w rękawiczce chwyć delikatnie jajko i obracaj nim na powierzchni wody tak, by barwnik lakieru pokrywał jego powierzchnię. W ten sposób możesz ozdabiać jaja wielkanocne każdym lub kilkoma kolorami jednocześnie. Marmurkowe pisanki to stylowa i oryginalna dekoracja stołu i święconki.

Pasanki w marmurkowy wzór/fot. Adobe Stock

Od kilku sezonów można zaobserwować powrót do naturalnych barw i wykończeń, również w dekorowaniu pisanek. Ceniąc sobie minimalizm oraz ekologiczny styl życia, warto posłużyć się dostępnymi w domu „zbędnymi” na pierwszy rzut oka materiałami, np. gazetą czy wstążkami.

Warto wykorzystać do tego drewniane jajka. Dodatkowo możesz posłużyć się domowym klejem i pędzlem. Pomaluj nim jajo i przyklejaj kawałki szarej gazety. Gwarantujemy, że odrobinę trudu wynagrodzi nieszablonowy efekt.

Pisanki w stylu eko/fot. Adobe Stock

Jaja wielkanocne z nutą folkloru? Dlaczego nie - w końcu Wielkanoc jest związana ściśle z obrzędowością i kultywowaniem tradycji, a nie nadmiernym zdobnictwem. Skromne jajka wielkanocne mają swój czar: nas ujął motyw roślinny na pisankach. Wyróżniłyśmy oryginalne ozdabianie pisanek poprzez doklejanie do jajek gałązki gipsówki, czy listków eukaliptusa i bukszpanu.

Odrobina fantazji, klej na gorąco oraz marker - więcej nie potrzebujesz, by w nowoczesny, a zarazem skromny sposób ozdobić oryginalnie wielkanocne jaja.

Pisanki w rustykalnym stylu/fot. Adobe Stock

Coś dla prawdziwych fanek stylu glamour: brokatowe pisanki. Przykuwają spojrzenia i pięknie mienią światło, a dodatek koralików podkreśla ich luksusowy wygląd. Jak zrobić brokatowe pisanki? Potrzebne są:

jaja styropianowe,

klej w płynie,

brokat,

pędzle (mały i duży),

łyżeczka.

Przygotuj sobie miejsce pracy. Nałóż klej na jajko (cienką warstwę) i łyżeczką nabieraj brokat i posypuj pisankę. Odczekaj, aż klej wyschnie (ok. 10 min.). Następnie większym pędzelkiem omiataj pisankę tak, by pozbyć się zbędnego brokatu. Nie zalecamy mieszania kilku kolorów - kilkuetapowe nakładanie kleju i kolorów może spowodować, że klej będzie nierównomiernie wysychał, a drobinki będą się przemieszczać. Oryginalne jajo wielkanocne w brokatowej odsłonie sprawdzi się jako dekoracja, ale jest nieco kłopotliwe: nie umieszczaj go obok żywności.

Pisanki zdobione brokatem/fot. Adobe Stock

Oryginalny napis na wielkanocnym jajku nie wydaje się być kłopotliwy w wykonaniu. Niemniej jednak tam, gdzie środki wyrazu bazują na jednym lub kilku elementach, najtrudniej o oszałamiający efekt.

Jeśli zależy ci na perfekcyjnie wyglądającym napisie na jajku, zdecyduj się na szablon lub naklejki. Sprawdzi się też rapidograf (pisak kreślarski) oraz podstawy kaligrafii. Tym bardziej napis na owalnej powierzchni może być barierą nie do przejścia. Stawiamy jednak na niezobowiązujące słowa, motta, daty czy imiona, które nadadzą świętom symbolicznego, intymnego charakteru.

Pisanki z napisem/fot. Adobe Stock

Mech na dobre zagościł w dekoracjach wnętrzarskich: znajdziesz go bez problemu online, bo stał się modnym elementem składowym np. lasu w szkle, dekoracją łazienek czy biur. Jego zielony kolor od razu przywołuje wiosnę, a oryginalna pisanka ozdobiona mchem nie pozostawi nikogo obojętnym. Potrzebujesz:

suchego mchu, niezbyt puchatego,

kleju na gorąco,

styropianowe jajo.

Nie zapraszaj do tej zabawy dzieci, bo klejem na gorąco łatwo jest się poparzyć zwłaszcza przy klejeniu tak delikatnej niejednorodnej struktury, jaką jest mech. Pisanka z mchem jest prosta w wykonaniu o tyle, że polega na przyklejaniu kawałków mchu do styropianowego jaja. Kiedy już pisanka jest gotowa, możesz owinąć ją sznurkiem i pozostaw do wyschnięcia. Możliwe, że fragmenty mchu będą odpadać, a sama pisanka może łatwo zbierać kurz - nie wkładaj jej do święconki.

Pisanki zdobione mchem/fot. Adobe Stock

Artykuł powstał na podstawie tekstu Wioletty Góreckiej. Pierwotnie opublikowany 27.02.2018.

Reklama

To ci się przyda:Pisanki to małe dzieła sztuki. Zobacz kilka technik ich malowania!

Szybkie i łatwe pisanki - 5 super pomysłów!

Jak zrobić pisanki? Kilka totalnie odjechanych, super pomysłów!