Okres wielkanocny sprzyja artystycznym wyzwaniom i tworzeniu pięknych dekoracji wielkanocnych - pisanki to najpopularniejsze z nich. Zaangażuj maluchy do tworzenia prac plastycznych: przyda ci się klej, brokat, materiał, guziki czy kolorowy papier - wszystko, co masz pod ręką, sprawdzi się w tym wyzwaniu.

Pisanka glamour? Czemu nie! Nie musisz przygotowywać wydmuszki i obsypywać brokatem (choć to jedno z najmodniejszych wykończeń pisanek), by stworzyć z dzieckiem arcydzieło. Ta praca plastyczna wymaga od ciebie posiadania klejów z brokatem (do kupienia w sklepach papierniczych i supermarketach), kartek papieru do ozdabiania i ewentualnie ołówka, do nakreślenia szkicu, by precyzyjnie prowadzić pisanki z brokatem. Dodatkowo możesz wykorzystać lakier do paznokci - perłowe wykończenie może nadać papierowej pisance nowy wyraz. Efekt jest powalający i warty umieszczenia w ramce.

Pisanki ozdobione brokatem/ fot. Adobe Stock

Praca plastyczna nie musi opierać się na licznych akcesoriach i produktach do jej tworzenia. Niekiedy wystarczy połączyć nieoczywiste elementy: np. kwiat rumianku, liść eukaliptusa czy płatki tulipana, by powstała wyjątkowa praca plastyczna z pisanką w roli głównej, ale pełniąca funkcję np. kartki wielkanocnej DIY. Pamiętaj, że naturalne elementy należy mocować np. klejem na gorąco.

Dodatkowo wycięte z białej kartki papieru elementy nawiązując do liści, gałązek lub np. imitujące bazie będą piękną dekoracją na Wielkanoc, z której maluch będzie dumny.

Kartka wielkanocna z pisanką/ fot. Adobe Stock

To jedna z naszych ulubionych prac plastycznych - stworzenie papierowego wieńca z posklejanych pisanek w jasnych, pastelowych barwach to piękna dekoracja wielkanocna, którą możesz np. powiesić na drzwiach pokoju dziecięcego.

Z kolorowych kartek wytnij 10 papierowych jajek o wysokości 8-10 cm i ozdób je z dzieckiem kropkami, kreskami. Wytnij z papieru obręcz o średnicy ok. 20 cm i szerokości 3 cm, do której będziecie przyklejać papierowe pisanki. Przysłowiową kropką nad i jest wycięta postać wielkanocnego zająca z papieru oraz wstążka do zawieszenia - koniecznie w pasującej kolorystce.

Papierowy wieniec z pisanek/ fot. Adobe Stock

To nie lada gratka dla dzieci, które uwielbiają sensoryczne wyzwania. Z pewnością znasz masy plastyczne takie jak slime (glutek), masę porcelanową czy masę solną. Z dwóch ostatnich możecie razem wyczarować piękne dekoracje do zawieszenia na drzewku wielkanocnym lub baziach.

Masę solną wykonasz w prosty sposób: wystarczy, że połączysz ze sobą sól, mąkę i wodę. Zawsze stosuj proporcję 2:1, jeśli chodzi o mąkę i sól. Do tej mieszaniny dodaj wodę, aby powstała łączna, zbita masa - masa solna powinna dać się łatwo formować, ale nie rozpadać się ani nie przyklejać do palców.

Potem pozostaje ją rozwałkować, wykrawać pisanki, wysuszyć je w 70°C w piekarniku i malować farbami.

Pisanki z masy solnej/ fot. Adobe Stock

Warto podsunąć dziecku pomysł na stworzenie autorskiej kartki wielkanocnej: na froncie ma być pisanka czy zając? Może być i jedno, i drugie! Wystarczy odrysować uszy zająca i i kształt jaja z papieru i wyciąć. Razem stworzą wielkanocnego zająca i pisankę z uszami w jednym.

Dziecko może ozdobić pracę plastyczną wyciętą trawą lub łąką - nie musi być z papieru - może masz pod ręką kolorową tkaninę, nieużywaną poszewkę na poduszkę lub... serwetki?

Kartka wielkanocna pisanka-zając/ fot. Adobe Stock

Kiedy maluch kocha kolorować, polecamy wydrukować kolorowanki wielkanocne z motywami koszyczka, zajączka, kurczaczków i pisanek. Roczniak może dekorować papierowy wydruk palcami lub stemplować, a starszaki mogą skupić się na drobnych elementach, wykorzystując różne techniki zdobienia: brokatowy klej, farby, kredki lub przyklejanie cekinów i koralików.

Kolorowanka pisanka do druku/ fot. Adobe Stock

Dwustronne pisanki do zawieszenia na drzewku wielkanocnym powinny być wykonane ze sztywnego papieru, by utrzymywały swoją formę i kształt. Warto też ozdobić je np. guzikami, koralikami, skrawkami materiału, cekinami, zabarwionym ryżem czy kaszą. Takie zawieszki są dość ciężkie, dlatego warto przemyśleć ich ilość tak, by zbytnio nie obciążały gałązek forsycji czy bazi.

Pisanki-zawieszki/ fot. Adobe Stock

