Quilling to metoda zdobienia, która wykorzystuje cienkie kawałki papieru. Są one zwijane w odpowiedni sposób, dzięki czemu możliwe jest tworzenie charakterystycznych ornamentów. Sama nazwa quillling wywodzi się z języka angielskiego i oznacza "papier nawijany na pióro". Technika ta jest najbardziej popularna na Wyspach Brytyjskich, ale zdobyła rzesze zwolenników także w Stanach Zjednoczonych i Australii. Moda na quilling powoli wkracza też do Polski.

Metodą quillingu możesz także ozdobić wielkanocne pisanki. Potrzebujesz do tego cienkich kawałków papieru i twórczej inwencji. Na pisankach wielkanocnych tworzy się ciekawe wzory poprzez zwijanie papieru w charakterystyczne "ślimaczki" i naklejanie ich na wydmuszkę. W ten sposób najczęściej wykleja się motywy kwiatowe, a także delikatne motyle czy dowolne szlaczki.

fot. Papierowe jajko ozdobione metodą quilling/Adobe Stock, Dmitry

Aby wykonać pisankę metodą quilling potrzebujesz:

wysuszoną wydmuszkę,

farby akrylowe (do kupienia w sklepach artystycznych),

cieniutkie arkusze papieru przeznaczone do tej techniki (również w dobrych sklepach artystycznych),

drut z otworkiem, na który nawijać będziesz papier,

dobry klej,

szczypce,

patyczek ostro zakończony (może być wykałaczka na szaszłyki) do nanoszenia kleju.

Sposób wykonania:

Pomaluj jajko farbą akrylową na jeden lub kilka kolorów. W zależności, czy farba dobrze kryje, pomaluj jajko: raz, dwa lub trzy razy. Pamiętaj jednak, aby nakładać kolejne warstwy farby na wysuszone jajko, w ten sposób unikniesz nieestetycznych smug i zgrubień. Kiedy jajko wyschnie, możesz zacząć naklejać na nie poszczególne wzory. Cały sekret tej techniki tkwi w umiejętnym nawijaniu cienkich pasków papieru na patyczek i formowaniu z nich finezyjnych wzorów. Jak je wykonać? Przygotuj sobie chude paski cienkiego papieru, weź do ręki drut do zawijania i poćwicz sobie na kilku próbkach zwijanie. Skorzystaj z naszych prostych przepisów na różne motywy.

fot. Pisanka w stylu quilling/Adobe Stock, 13smile

Jeśli jeszcze nie masz doświadczenia w quillingu i chcesz sięgnąć po proste, ale estetyczne i eleganckie wzory. Wypróbuj przede wszystkim takie metody, jak:

Spirala – włóż koniec paska papieru w otwór druta i obróć go. Nawiń cały papier. Trzymając spiralę na drucie sklej ją. Poczekaj, aż wyschnie.

– włóż koniec paska papieru w otwór druta i obróć go. Nawiń cały papier. Trzymając spiralę na drucie sklej ją. Poczekaj, aż wyschnie. Łza – zwiń papier tak jak do spirali, ale nie sklejaj jej ściśle. Sklej pasek luźno, tak aby powstała luźna spirala. Na koniec uszczypnij spiralę z jednej strony tworząc łezkę.

– zwiń papier tak jak do spirali, ale nie sklejaj jej ściśle. Sklej pasek luźno, tak aby powstała luźna spirala. Na koniec uszczypnij spiralę z jednej strony tworząc łezkę. Oczko - zawiń na drucie luźną spiralę , sklej ją i uszczypnij z dwóch przeciwległych stron, tak aby powstał kształt oka.

- zawiń na drucie luźną spiralę , sklej ją i uszczypnij z dwóch przeciwległych stron, tak aby powstał kształt oka. Zakręcone „S” – nawiń oba końce na drut w przeciwne strony.

Z tych poszczególnych wzorów można tworzyć całe kompozycje, budować kwiaty, zwierzęta, a nawet całe obrazki. Warto pokombinować samemu i stworzyć własne oryginalne wzory. Quilling nie jest taki trudny, jak na początku wszystkim się zdaje.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 16.03.2009

