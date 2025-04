W moim rodzinnym domu piosenki o wiośnie królowały w radiu i wszelkich odtwarzaczach, kiedy tylko zaczynało robić się ciepło. Moją ulubioną była "wiosna w ogródku" i jak się okazało podczas tworzenia tego materiału, doskonale pamiętam cały tekst, mimo że zbliżam się już do trzydziestki i nie słuchałam go od lat. Piosenki o wiośnie mają w sobie dużo pozytywnej energii, dzięki czemu są świetnym elementem szkolnych przedstawień, a także zabaw.

Piosenki o wiośnie, które najlepiej sprawdzają się w przedszkolu to te, w których śpiewają dziecięce chórki. Dzięki temu można łatwo przypisać maluchom konkretne role i zaśpiewać dany utwór wspólnie. Takie piosenki są zazwyczaj bardzo proste, jeśli chodzi o linię melodyczną, dlatego będą idealnym ćwiczeniem podczas zajęć z rytmiki.

Dobrym przykładem piosenki do przedszkola czy szkoły będzie np. "Maszeruje wiosna". Stanowi świetny podkład do przedstawień i odgrywania krótkich scenek. Dla maluchów będzie to świetna zabawa.

Źródło: YouTube

Kolejną ciekawą piosenką jest "Pani Wiosna". Ma bardzo prosty rytm oraz łatwy do opanowania przez maluchy tekst. Sprawdzi się nie tylko w przedszkolu i szkole, ale także w domu - może wybrzmiewać w dziecięcym pokoju podczas nauki wiosennych porządków albo zabawy przy otwartym oknie. Dzieci, ucząc się tekstu poprzez słuchanie piosenki, ćwiczą pamięć oraz poczucie rytmu. To więc świetna nauka poprzez zabawę.

Źródło: YouTube

Możesz także zaangażować malucha to zabawy także w domu - śpiewaj z nim jego ulubione wiosenne piosenki, uczcie się tekstu i ułóżcie układ taneczny do melodii. Dla dzieci to zawsze świetna zabawa i możliwość rozwijania kreatywności.

To także świetne zajęcie dla niego podczas kiedy ty wykonujesz prace ogrodowe lub wiosenne porządki i chcesz jednocześnie zapewnić maluchowi dawkę rozrywki.

fot. Piosenki o wiośnie/Adobe Stock, Jasmin Merdan

Nie tylko w przedszkolu można cieszyć się radosnymi, wiosennymi piosenkami. Kiedy robi się ciepło, można je usłyszeć niemal w każdym domu, w którym mieszkają maluchy. Dzieci ochoczo tańczą do tego typu piosenek i śpiewają je w ogrodzie z rodzicami lub rówieśnikami. Dlatego musisz mieć przygotowany zestaw tytułów, aby zawsze zainteresować malucha czymś oryginalnym.

Wspomniana już wcześniej "Wiosna w ogródku" to piękna piosenka, która nawiązuje do wiosennych porządków oraz pierwszych prac ogrodowych. Jako dziecko śpiewałam ją zawsze, kiedy pomagałam rodzicom i dziadkom w ogrodzie.

Źródło: YouTube

Podczas pierwszej wiosennej krzątaniny i pierwszych zabaw na świeżym powietrzu idealnym towarzyszem będzie piosenka "Wiosna, wiosenka". Ma bardzo prosty, łagodny i pozytywny rytm, a do tego łatwy do nauczenia się tekst. Świetnie sprawdzi się jako codzienna dawka muzyki w domu.

Źródło: YouTube

Podczas słuchania takich piosenek możesz także zaproponować maluchowi, aby wsłuchał się w tekst i wskazywał elementy, o których śpiewa wykonawca. Jeśli np. w piosence jest mowa o zieleniejących drzewach, słońcu czy przylatujących bocianach, poproś, aby dziecko wskazało drzewo albo pokazało, jak robi bocian.

Starsze dzieci chętniej sięgną po piosenki, w których główny wokal nie należy do dziecka, ale do osoby dorosłej. W tym przypadku prym wiedzie przede wszystkim Majka Jeżowska, znana ze świetnych piosenek dla dzieci. W swoim repertuarze ma także pozytywny ukłon w stronę wiosny - jest to piosenka "Wstawaj! To już wiosna".

Źródło: YouTube

Idealną propozycją dla starszych dzieci, a także osób dorosłych, jest też utwór "Kto puka do drzwi". Jest to bardzo łagodna, melodyjna propozycja, idealna na przetrwanie wiosennego przesilenia. Ma bardzo dojrzały rytm i wokal, a jednocześnie bardzo uniwersalny tekst, który spodoba się zarówno małym, jak i dużym.

Źródło: YouTube

Nie można zapomnieć także o klasyce polskiej piosenki wiosennej, czyli o Marku Grechucie i jego "Wiośnie". To prawdziwie lekki, kojący utwór, który napawa pozytywną energią i przywołuje najpiękniejsze wiosenne wspomnienia.

Źródło: YouTube

Wszystkie te wiosenne piosenki mają jeden wspólny mianownik - wprawiają w dobry nastrój i sprawiają, że nawet prace w ogrodzie czy wir sprzątania są całkiem przyjemnym zajęciem. Wiosna to czas, kiedy wszystko budzi się do życia, dlatego warto od samego początku nastrajać się tylko dobrą energią.

Jeśli twoje dziecko w kółko słucha kilku tych samych piosenek, możesz mieć ich dość, jednak spróbuj dać się ponieść tej dziecięcej radości i odkryj w sobie wewnętrzne, wiosenne dziecko.

fot. Piosenki o wiośnie/Adobe Stock, Nina

