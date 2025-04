Zbliżająca się uroczystość Pierwszej Komunii to bardzo ważne wydarzenie. Przyjęcie sakramentu przez małego członka rodziny to uroczystość, do której wszyscy przygotowują się już dużo wcześniej. Warto pamiętać jednak nie tylko o zewnętrznej stronie przygotowań, tzn. o doborze menu na komunię i stylizacji na komunię. Już na kilka miesięcy przed uroczystością trzeba porozmawiać z dzieckiem o tym, czym jest komunia święta. Religijny charakter uroczystości komunijnej warto podkreślić także poprzez wspólne przygotowywanie się z dzieckiem w sferze duchowej - śpiewając razem pieśni komunijne.



Ty wyzwoliłeś nas Panie

Z kajdan i samych siebie

A Chrystus stając się bratem

Nauczył nas wołać do Ciebie

Ref.: Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze!

Bo Kościół jak drzewo życia

W wieczności zapuszcza korzenie

Przenika naszą codzienność

I pokazuje nam Ciebie

Ref.

Bóg hojnym Dawcą jest życia

On wyswobodził nas z śmierci

I przygarniając do siebie

Uczynił swoimi dziećmi.

Ref.

Wszyscy jesteśmy braćmi

Jesteśmy jedną rodziną.

Tej prawdy nic już nie zaćmi

I teraz jest jej godzina.

Ref.

Pan kiedyś stanął nad brzegiem,

Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;

By łowić serca

Słów Bożych prawdą.

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,

Twoje usta dziś wyrzekły me imię.

Swoją barkę pozostawiam na brzegu,

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

Jestem ubogim człowiekiem,

Moim skarbem są ręce gotowe

Do pracy z Tobą

I czyste serce.

Ref.

Ty, potrzebujesz mych dłoni,

Mego serca młodego zapałem

Mych kropli potu

I samotności.

Ref.

Dziś wypłyniemy już razem

Łowić serca na morzach dusz ludzkich

Twej prawdy siecią

I słowem życia.

Ref.

Bóg jest miłością, zbawieniem darzy

I kocha bardzo mnie dziecię Swe.

Ref.: Więc śpiewaj duszo ma:

Bóg jest miłością,

Bóg jest miłością, miłuje mnie.

Jezusa posłał wiernego Zbawcę,

Aby do nieba wprowadził mnie.

Ref.

I dał nam Matkę Swojego Syna,

Aby od złego chroniła nas.

Ref.

Kochany Jezu łzy nam ocierasz,

Gdy serce boli, utulasz żal.

Ref.

Cóż oddam Panu za wszystkie dary,

Którymi co dzień obdarza mnie?

Ref.

Chcę Ciebie kochać miłością wielką,

Tak długo, póki tu będę żyć.

Ref.

Chcę przestąpić Jego próg

Z dziękczynieniem w sercu mym

I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go,

Bo kolejny nadszedł dzień, który dał dla mnie Bóg,

Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

Pan radością mą, Pan radością mą,

Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest!

Pan radością mą, Pan radością mą,

Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

Chwalę Ciebie Panie x2

I uwielbiam x2

Wznoszę w górę swoje ręce

Uwielbiając imię Twe

Ref.: Bo wielkiś Ty

Wielkie dzieła czynisz dziś

Nie dorówna Tobie nikt

Nie dorówna Tobie nikt

Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?

Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?

Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?

Świątynią, w której mieszka Święty Duch.

Ref.: Pełni mocy, wdzięczności i chwały.

Pełni mocy, wdzięczności i chwały.

Pełni mocy, wdzięczności i chwały.

Świątynią, w której mieszka Święty Duch.

Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią.

Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią.

Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią.

Świątynią, w której mieszka Święty Duch.

Ref.

Duchu Święty przyjdź

Niech wiara zagości,

Niech nadzieja zagości,

Niech miłość zagości w nas. x2

Niech życie zagości,

Niech wolność zagości,

Niech mądrość zagości w nas. x2

Niech pokój zagości,

Niech szczęście zagości,

Niech radość zagości w nas. x2

Wołamy przyjdź. x3

Gdyby wiara twa była wielka jak

gorczycy ziarno – te słowa mówi ci Pan. x2

I z taką wiarą rzekłbyś do góry

przesuń się, przesuń się x2

A góra posłusznie przesunie się, przesunie się

przesunie się.

W Imię Jezusa przesunie się, przesunie się.

I chromy stanie na nogi swe, na nogi swe.

I kto łzy leje otrze je, otrze je, otrze je.

Chory odzyska zdrowie swe, zdrowie swe.

I kto jest smutny uśmiechnie się, uśmiechnie się.

Spływa, spływa, spływa Duch Święty x4

Duch Święty swa mocą dotyka mnie,

dotyka mnie, dotyka mnie.

Od czubka głowy, po stopy ma,

po stopy me, po stopy me.

Duch Święty swą mocą dotyka cię,

dotyka cię, dotyka cię.

Od czubka głowy po stopy twe, po stopy twe.

Spływa, spływa, spływa Duch Święty. x4

Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,

Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.

Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,

Z soku wielu winnych gron pochodzi.

Jak ten chleb co złączył złote ziarna,

Tak niech miłość łączy nas ofiarna.

Jak ten kielich łączy kropel wiele,

Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.

O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni,

Zabłąkane owce, które giną,

W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,

Byśmy jedną stali się rodziną.

Na ramiona swoje weź, o Panie,

Tych, co sami wrócić już nie mogą!

Niechaj zjednoczenia cud się stanie,

Prowadź nas ku niebu wspólną drogą.

Niechaj z nami będzie Pan, alleluja!

niech obroną będzie nam, alleluja!

Jego Słowo zawsze trwa, alleluja!

wieczną prawdę w sobie ma, alleluja!

Chcemy zgłębić Słowa treść, alleluja!

braciom je radośnie nieść, alleluja?

Chcemy Nim na co dzień żyć, alleluja!

i w przyjaźni z Bogiem być, alleluja!

Źródło życia, Panie nasz, alleluja?

Ty nam wieczne życie dasz, alleluja?

Prowadź wśród zawiłych dróg, alleluja!

w Trójcy Świętej jeden Bóg, alleluja!

Ref.: Panie, dobry jak chleb,

Bądź uwielbiony od swego Kościoła,

Bo Tyś do końca nas umiłował,

Do końca nas umiłował.

Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,

Byśmy do nieba w drodze nie ustali,

Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię,

Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.

Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,

Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem,

Niech ziemia nasz stanie się ołtarzem,

A chleb komunią dla spragnionych Ciebie.

Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,

Jeśli spełnimy, co nam przykazałeś.

Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?

Tyś naszym życiem i oczekiwaniem.

Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu,

A w znaku chleba w świątyniach zostałeś,

I dla nas zawsze masz otwarte serce,

Bo Ty do końca nas umiłowałeś.

Wspaniały dawco miłości

Składamy na Twoim stole

Wszystko co mamy, wszystko co mamy

Choć i tak to od wieków jest Twoje.

