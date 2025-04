Etymologia słowa komunia pochodzi od greckiego „communio”, czyli wspólnota. W religii katolickiej kojarzone jest z Ostatnią Wieczerzą – symbolicznym dzieleniem się „ciałem” i „krwią” Chrystusa. Pierwsza Komunia Święta jest przede wszystkim uroczystym i świadomym przyjęciem hostii poprzez odwołanie się do chleba, którym dzielili się apostołowie w noc poprzedzającą schwytanie Chrystusa. Przyjęcie sakramentu stawia dziecko w gronie tych, którzy mogą doświadczyć łaski, a tym samym obcować z Bogiem.

Reklama

Moja pierwsza komunia

Do Pierwszej Komunii Świętej dopuszczane są dzieci w II klasie szkoły podstawowej. Aby mogły przyjąć sakrament, przechodzą szereg przygotowań. W tym dniu bardzo ważna jest rola rodziców, ich zadaniem jest tak przygotować dziecko, by zarówno prezenty, jak przyjęcie komunijne, nie przysłoniło tego, co jest najważniejsze – wejścia dziecka do wspólnoty Kościoła.

Ceremonię czas zacząć

Ceremonia Pierwszej Komunii Świętej składa się z następujących elementów:

Do zgromadzonych na dziedzińcu kościoła wychodzi procesja z krzyżem i chorągwiami, kroczą za nią ministranci i ksiądz proboszcz, który w kilku słowach wita zgromadzonych. Następnie kropi wiernych wodą święconą, prosząc rodziców, by pobłogosławili swoje dzieci czyniąc znak krzyża na ich czołach. Następnie procesja, przy biciu dzwonów i śpiewie, udaje się do kościoła. W zależności od zwyczajów kościoła, w którym odbywa się uroczystość, mają miejsce podziękowania dzieci skierowane do duszpasterzy, katechetów oraz rodziców za trud włożony w przygotowania.

Msza św. rozpoczyna się aktem pokuty lub hymnem „Chwała na wysokości Bogu”, w sytuacji, gdy ceremonia ma rozpocząć się odnowieniem obietnic Chrztu świętego.

Kolejne czytania pochodzą najczęściej z uroczystości Najświętszej Eucharystii – czytają je rodzice bądź same dzieci. Śpiewy wykonuje schola lub chór.

Homilię wygłasza celebrans, podkreślając wagę wydarzenia, jakim jest Pierwsza Komunia Święta oraz Chrzest, dzięki któremu dzieci mogą przyjąć sakrament. Następnie odmawia się obietnice chrzestne na podstawie formularza z Wigilii Paschalnej. Każde dziecko trzyma wtedy zapaloną świecę. W modlitwę zaangażowane są przede wszystkim dzieci i ich rodzice, niekiedy także wychowawcy. Dzieci składają dary przy ołtarzu (np. chleb, wino), niekiedy przynoszą wypisane na kartach swoje postanowienia trzeźwości i abstynencji.

Po przyjęciu Eucharystii odmawia się krótkie dziękczynienie, jest to z reguły modlitwa znana zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Niektóre dzieci dodatkowo śpiewają pieśni, mówią modlitwy lub czytają fragmenty Ewangelii. Na pamiątkę Pierwszej Komunii św. każde z dzieci dostaje obrazek, książeczkę do nabożeństwa oraz różaniec.

Reklama

Autorem fotografii jest Adam Serdeczny - Color Computer Studio www.cc-studio.pl