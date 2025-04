Gotowe życzenia i wierszyki na walentynki sprawdzają się wpisane na laurkę, ale możesz je też przekazać w formie SMS-a, zadzwonić do bliskiej osoby albo przekazać jej kilka ciepłych słów osobiście. Często to właśnie te proste słowa mają największą moc i sprawiają, że walentynkowe życzenia stają się jeszcze bardziej niezwykłe.

Życzenia walentynkowe po angielsku mogą dodać wyjątkowego uroku i tajemniczości tej szczególnej okazji. Starannie dobrane słowa mogą wyrazić najgłębsze uczucia i podkreślić, jak wiele znaczą dla nas bliscy. Niezależnie od tego, czy wybierasz krótkie wiadomości SMS, czy bardziej rozbudowane teksty, warto, by były one pełne miłości i ciepła.

Jeśli szukasz pomysłów na życzenia walentynkowe dla męża czy żony, wykorzystaj romantyczne sentencje o miłości albo napisz kilka ciepłych słów od siebie. Nie musisz tworzyć zawiłych elaboratów - często to właśnie te krótkie życzenia walentynkowe mają największą wartość. Czasem proste, ale piękne słowa potrafią w pełni oddać nasze uczucia. Zainspiruj się poniższymi propozycjami, aby wyrazić swoje najgłębsze emocje.

Oto pomysły na gotowe życzenia walentynkowe po angielsku z tłumaczeniem:

Right from the start, you stole my heart. I love you today, tomorrow, and all the days after that. Happy Valentine's Day (Od samego początku skradłeś moje serce. Kocham Cię dziś, jutro i przez wszystkie kolejne dni. Wesołych walentynek)

To my valentine, the only person I send heart eye emojis to (Dla mojej Walentynki, jedynej osoby, której wysyłam emotkę z serduszkiem)

In you, I've found the love of my life and my closest, truest friend (W Tobie odnalazłem miłość swojego życia i najbliższego, najprawdziwszego przyjaciela)

It’s just one day in the year, but you should know that I love you every day and every moment. Have a lovely Valentine's Day (To tylko jeden dzień w roku, ale powinieneś wiedzieć, że kocham Cię każdego dnia i każdej chwili. Miłych walentynek)

Every moment with you is a treasure; every day with you is a gift. (Każda chwila z Tobą jest skarbem; każdy dzień z Tobą jest darem.)

Thank you for making me laugh and smile every single day since the day we met (Dziękuję, że sprawiasz, że się śmieję i uśmiecham codziennie od dnia, w którym się poznaliśmy)

Happy Valentine’s Day! My favorite place on Earth in the world is right next to you (Szczęśliwych Walentynek! Moje miejsce na ziemi jest tuż obok ciebie)

Your love is the light that brightens every moment of my life. (Twoja miłość jest światłem, które rozjaśnia każdą chwilę mojego życia.)

You're the reason I am who I am today. Thank you for everything you do for our family. Happy Valentine's Day, my love! (Jesteś powodem, dla którego jestem dzisiaj tym, kim jestem. Dziękuję za wszystko co robisz dla naszej rodziny. Szczęśliwych Walentynek, kochanie!)

fot. Życzenia walentynkowe po angielsku z tłumaczeniem na polski/Adobe Stock, Valerii Apetroaiei

Walentynki to co prawda święto zakochanych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożyć życzenia także przyjaciołom. W końcu miłość ma różne oblicza, a przyjaciel to osoba, która zawsze jest przy nas, kiedy tego potrzebujemy. Jeśli więc chcesz złożyć życzenia bliskiej osobie, która nie jest twoim partnerem czy partnerką, oto najlepsze propozycje na życzenia walentynkowe dla przyjaciół:

You're my best friend and my partner in crime. Thank you so much for being you. Happy Valentine's Day (Jesteś moim najlepszym przyjacielem i "wspólnikiem zbrodni". Bardzo dziękuję, że jesteś, kim jesteś. Szczęśliwych walentynek)

Wishing you everything that makes you happiest, today and always. Happy Valentine's Day! (Życzę ci wszystkiego, co sprawia, że jesteś szczęśliwy - dziś i zawsze. Wesołych walentynek!)

To my best friend this Valentine's Day. I couldn't ask for someone who loves and supports me more than you do (Mojemu najlepszemu przyjacielowi w te Walentynki. Nie mógłbym/mogłabym prosić o kogoś, kto kocha i wspiera mnie bardziej niż ty)

Happy Valentine's Day to my BFF. I go bananas after you! (Szczęśliwych walentynek dla mojego najlepszego przyjaciela. Szaleję za tobą!)

Who needs a Valentine when I have a best friend like you? (Kto potrzebuje walentynek, jeśli się ma takiego przyjaciela jak ty?)

Humor to doskonały sposób na rozładowanie napięcia i dodanie odrobiny radości do walentynkowego dnia. Zamiast romantycznych życzeń możesz postawić na coś zabawnego - takie życzenia idealnie sprawdzą się zarówno dla twojej drugiej połówki, jak i najlepszego przyjaciela lub kolegi z pracy. Możesz je umieścić na własnoręcznie zrobionej laurce walentynkowej lub dołączyć do drobnego upominku w formie bileciku lub małej kartki.

Oto pomysły na śmieszne życzenia walentynkowe po angielsku:

I love you more than anything, even Beyoncé or chocolate! Happy Valentine's Day (Kocham cię bardziej, niż Beyoncé czy czekoladę. Szczęśliwych Walentynek!)

Let's be like nachos and cheese and stick together forever! (Bądźmy jak nachos z serem i trzymajmy się razem na zawsze!)

I’m so thankful to have found someone as weird as me (Jestem niezwykle wdzięczny/a za to, że mam kogoś równie dziwnego, co ja)

All I need in this life is you and me. Oh, and WiFi. And wine. And snacks. But that’s it, I swear (Wszystko, czego potrzebuję w życiu, to ty. O, i WiFi. I wino. I przekąski. Ale to wszystko, przysięgam)

I love you more than pizza! (Kocham cię bardziej, niż pizzę!)

You're the peanut butter to my jelly, the cheese to my macaroni. (Jesteś masłem orzechowym dla mojej galaretki, serem dla mojego makaronu.)

fot. Śmieszne życzenia walentynkowe po angielsku z tłumaczeniem na polski/Adobe Stock, nadianb

Kreatywne życzenia mogą być nie tylko oryginalne, ale również bardzo osobiste. Oto kilka pomysłów, które dodadzą walentynkom wyjątkowego charakteru.

If kisses were snowflakes, I'd send you a blizzard. (Gdyby pocałunki były płatkami śniegu, wysłałbym/abym ci zamieć)

You're my favorite notification on my phone. (Jesteś moim ulubionym powiadomieniem w telefonie)

Your love is a journey; starting at forever and ending at never. (Twoja miłość jest podróżą, zaczynającą się od zawsze i kończącą się nigdy.)

Krótkie wiadomości są idealne, gdy chcesz szybko przekazać swoje uczucia. Oto dziesięć propozycji, które możesz wysłać SMS-em:

You + Me = Forever. (Ty+ ja=wieczność)

You're my sunshine on a cloudy day. (Jesteś moim promykiem słońca w pochmurny dzień)

Forever is a long time, but I wouldn't mind spending it by your side. (Wieczność to bardzo długo, ale nie miałby/abym nic przeciwko spędzeniu jej przy Tobie)

You're my favorite person. (Jesteś moją ulubioną osobą)

Can't imagine life without you. (Nie mogę sobie wyobrazić życia bez Ciebie)

You complete me. (Uzupełniasz mnie)

Love you to the moon and back. (Kocham Cię aż po Księżyc i z powrotem)

You're my everything. (Jesteś moim wszystkim)

Always and forever, you and me. (Zawsze i na zawsze, Ty i ja)

You're the reason I smile. (Jesteś moim powodem do uśmiechu)

Czasem chcemy, by nasze życzenia dotknęły najgłębszych strun serca. Szczere, płynące z głębi serca życzenia potrafią oddać naszą wdzięczność i miłość. Oto kilka wzruszających propozycji:

Love is not about how many days, months, or years you've been together. Love is about how much you love each other every single day. (Miłość to nie liczba dni, miesięcy czy lat, które spędziliście razem. Miłość to to, jak bardzo kochacie się nawzajem każdego dnia)

True love doesn't come to you, it has to be inside you. (Prawdziwa miłość nie przychodzi do Ciebie, musi być w Tobie)

To love is nothing. To be loved is something. But to love and be loved, that's everything. (Kochać to nic. Być kochanym to coś. Ale kochać i być kochanym, to wszystko)

With you, every moment is a magical one. (Z Tobą każda chwila jest magiczna)

Your love gives me strength and courage I never knew I had. (Twoja miłość daje mi siłę i odwagę, o jakich nigdy nie wiedziałam, że mam)

Thank you for being my rock, my joy, and my heart. (Dziękuję, że jesteś moją opoką, moją radością i moim sercem)

Thank you for being my partner in love and life. (Dziękuję, że jesteś moim partnerem w miłości i życiu)

Your love is the greatest gift of my life, and I cherish it dearly. (Twoja miłość to największy dar mojego życia, który bardzo cenię)

With every beat of my heart, I love you more. (Z każdym uderzeniem mojego serca kocham cię coraz bardziej)

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.02.2024.

