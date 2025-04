Wielkanocne dekoracje zawsze wnoszą do wnętrza powiew wiosny i świeżości. Tego typu aranżacje dają ogromne pole do popisu - możemy do nich wykorzystywać wiosenne kwiaty (żonkile, hiacynty, narcyzy), czekoladowe jajka, własnoręcznie przygotowane wydmuszki, a także podobizny kurczaczków, baranków i królików.

Specjalnie dla was wybrałam 9 aranżacji, które całkowicie skradły moje serce! Warto się nimi zainspirować przy tworzeniu własnych dekoracji wielkanocnych.

1. Zajączki z rolek po papierze

Zajączki z rolek po papierze toaletowym są po prostu urocze! To mój tegoroczny hit. Bardzo łatwo je wykonać, a stanowią ciekawe urozmaicenie na świątecznym stole. Warto zaangażować w ich przygotowywanie również dzieci - z takim zadaniem poradzą sobie nawet przedszkolaki.

2. Wytłaczanka po jajkach i kwiaty

Prostota tej dekoracji naprawdę mnie urzekła. To kolejny pomysł na niedrogi wystrój wielkanocnego stołu! Wykorzystaj tzw. wytłaczankę po jajkach, skorupki i kilka kwiatków. A może w jednej ze skorupek zasiejesz rzeżuchę? Minimalizm jest naprawdę w cenie! Przy okazji dowiedz się też:

Jak wyhodować rzeżuchę?

3. Wielkanocne drzewko

Drzewka wielkanocne stają się coraz popularniejsze! Kto wie, może za kilkanaście lat staną się odpowiednikiem choinki? Wystarczy przecież odpowiednia gałąź i kilka zawieszek!

4. Kolorowe drzewko

Na tym zdjęciu bardziej kolorowa wersja drzewka wielkanocnego. Pasuje np. do pokoju dziecięcego lub do minimalistycznego wnętrza w skandynawskim stylu - świetnie ożywi całość pomieszczenia!

5. Wielkanocny maksymalizm

Wersja dla tych, którzy lubią na święta zmieniać oblicze całego mieszkania. Wydaje mi się, że taka aranżacja na dłuższą metę może być niepraktyczna - zwłaszcza w niewielkim wnętrzu, gdzie będzie "zagracać" pomieszczenie. Stanowi jednak ciekawą opcję dla posiadaczy dużych przestrzeni!

6. Wieniec w kształcie zajączka

Wielkanocny wieniec w nietypowej wersji - tutaj został przygotowany z odpowiednio uformowanych pędów winorośli. Świetnie ozdobi np. drzwi frontowe!

7. Dekoracja z żonkilami

Gdyby ktoś spytał mnie o kwiat, który najbardziej kojarzy mi się z Wielkanocą, z pewnością wybrałabym żonkila. Warto wykorzystać urok tej rośliny przy tworzeniu świątecznych dekoracji. Przy okazji zwróćcie uwagę na kolejną wersję wielkanocnego drzewka!

8. Dekoracja przy lustrze

Niby nic wielkiego, ale jednak wygląda uroczo! Wielkanocne figurki kupisz dosłownie za grosze, a to inwestycja na lata - na pewno będziesz wykorzystywać je ponownie.

9. Bez królików i jajek

W tej aranżacji brakuje "typowych" wielkanocnych akcentów - nie ma ani baranków, ani pisanek, ani żonkili. Innowacyjność pomysłu bardzo mi się podoba!

