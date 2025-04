Jesienne weekendy są doskonałym czasem na piknik w gronie rodziny i przyjaciół. Celebracja wspólnych chwil, rozkoszowanie się ostatnimi ciepłymi dniami w roku, pysznym jedzeniem oraz orzeźwiającą Coca-Cola, najlepiej w wersji Zero Cukru to przepis na magię, którą możecie tworzyć zawsze, gdy tylko tego chcecie.

Prawdziwa magia nie wymaga blasku

Nie potrzebujecie wiele, by spędzić niesamowite chwile razem. Czasem wystarczy wyjechać za miasto, oderwać się od codzienności, odsunąć na bok ekrany i po prostu być – nie obok siebie, ale razem. Koc, piknikowy kosz, pyszne jedzenie, Coca-Cola i mnóstwo radości, rozmów, a czasem wspólnego milczenia i patrzenia w niebo – to właśnie przepis na prawdziwą magię.



Rodzinny piknik - o tym nie możesz zapomnieć

Koc – to podstawa

Na czymś musicie w końcu siedzieć. Najlepiej jeśli koc będzie duży, tak by pomieścił wszystkich członków rodziny i przyjaciół oraz pyszności, które przygotujecie na tę okazję. Jeśli jesteś fanką fotografii, to wybierz prosty i jasny koc, który umożliwi perfekcyjną ekspozycję i zapewni fenomenalne zdjęcia.

Kosz piknikowy

To wygodne i modne rozwiązanie. Odpowiedni kosz pomieści więcej, niż może się wydawać. Warto wybrać taki, który ma specjalne miejsca na sztućce, czy butelki. Będziesz pewna, że żadna łyżeczka nie zaginie, a twoja Coca-Cola stylowo dotrze na miejsce.

Dania piknikowe

Im prostsze, tym lepsze. Pomyśl o kanapkach z ulubionymi składnikami, do tego o pysznej sałatce, desce serów czy plackach z cukinii. To sprawdzone dania, które smakują niemal każdemu i są proste w przygotowaniu.

Warzywa i przekąski

Pamiętaj o sezonowych warzywach i wytrawnych przekąskach. Marchewka pokrojona w słupki, frytki z batata, dyniowe placki, hummus, oliwki - kto tego nie lubi? Nie zapomnij o słonych paluszkach, preclach, popcornie czy chipsach.

Napoje

Wyniki badań przeprowadzonych wśród kupujących na całym świecie nie pozostawiają złudzeń – Coca-Cola umila czas spotkań, a według 86% ankietowanych marka i jej napoje sprawiają, że każdy posiłek staje się lepszy*.

Jedzenie smakuje lepiej, gdy spożywamy je w dobrym towarzystwie. Wtedy nie ma znaczenia, czy jesteśmy w domu, na pikniku, czy w restauracji. Liczy się obecność bliskiej osoby i celebracja chwil spędzonych razem – mówi Małgorzata Drąg, Menadżerka Marki w Coca-Cola Polska i Kraje Bałtyckie.

Umilacze czasu

Wszystko zależy od waszych zainteresowań. Na piknik możecie zabrać ulubioną planszówkę, książki, album z rodzinnymi zdjęciami lub nic, by spędzić czas tylko na wspólnym posiłku i rozmowie. To wy decydujecie. Najważniejsze jest to, byście spędzili czas razem.

Jak podzielić obowiązki?

Jesteś głównym domowym logistykiem odpowiadającym za wszystko? Nie tym razem. Wspólnie przygotujcie jedzenie i zabierzcie ze sobą napoje. Zaangażuj wszystkich uczestników wycieczki tak, aby każdy dostał własne zadanie… sharing is caring.

Bycie razem, celebrowanie wspólnych chwil i tworzenie magii na własnych zasadach to najlepsze, co możemy dać sobie i swojej rodzinie. Nie trzeba wiele. Wystarczy odpowiedni moment, smaczny posiłek i zimna Coca-Cola, najlepiej w wersji Zero Cukru. Takie wspomnienia pozostają na zawsze i budują niezwykle ważną więź.

