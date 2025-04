Jeszcze kilka lat temu pasztet kojarzył się wszystkim z typowo mięsną potrawą. Ostatnio zawrotną karierę robią jednak pasztety wegetariańskie - są popularne nie tylko wśród tych, którzy rzeczywiście nie jedzą mięsa. Prym wiedzie pasztet z soczewicy, pasztet jajeczny, pasztet z dyni, pasztet z selera, a także pasztet z cukinii. Coraz częściej pojawiają się także na wielkanocnych stołach, jako alternatywa dla tradycyjnego, domowego pasztetu. Proponowany przez nas przepis z soczewicy cechuje się dużą zawartością białka, a także naprawdę wyśmienitym smakiem! Można go przyrządzić z zielonej lub czerwonej soczewicy, warto wzbogacić potrawę również dodatkiem innych warzyw - np. marchewki albo cukinii. Poniżej przedstawiamy 2 warianty przepisu!

Przepis na pasztet z soczewicy i marchewki

Oto składniki na pasztet z soczewicy i marchewki:

1 i 1/2 szklanki czerwonej soczewicy,

6 marchewek,

3 łyżki masła,

4 łyżki oleju,

cebula,

papryczka chili,

3 ząbki czosnku,

1/2 łyżeczki kurkumy,

1/2 łyżeczki mielonego kuminu,

czubata łyżeczka curry,

łyżeczka soli,

łyżeczka pieprzu mielonego,

4 jajka,

5 marchewek do formy.

Jak zrobić pasztet z soczewicy i marchewki? Soczewicę wypłucz. Zalej 3/4 l wody, lekko rozgotuj, wystudź. 6 marchewek obierz, zetrzyj na tarce o małych oczkach. Na maśle i oleju przesmaż posiekaną cebulę, chilli, czosnek i marchewkę.

Dodaj kurkumę, kumin, curry, sól i pieprz, wystudź. Według uznania możesz dodać także inne przyprawy. Połącz z soczewicą i jajkami, dopraw. 5 marchewek obierz, pokrój w cienkie, długie plasterki. Gotuj na wrzątku pół minuty, osącz. Foremkę wysmaruj masłem, wyłóż plasterkami marchewki. Napełnij masą na pasztet z soczewicy, przykryj pozostałymi plasterkami marchewki. Wierzch posmaruj olejem. Piecz pasztet z soczewicy przez godzinę w temperaturze 185 stopni C.

Przepis na pasztet z soczewicy zielonej

Oto składniki na pasztet z soczewicy zielonej:

1 pietruszka,

2 jajka,

5 łyżek oliwy z oliwek,

łyżeczka majeranku,

łyżeczka oregano,

1/2 łyżeczki pieprzu,

pęczek natki pietruszki,

500 g zielonej soczewicy,

4 marchewki,

2 cebule,

1 seler.

Jak zrobić pasztet z soczewicy zielonej? Soczewicę ugotuj do miękkości wraz z warzywami. Odsącz i przepuść przez maszynkę. Następnie do zmielonej soczewicy z warzywami dodaj jajka, posiekaną pietruszkę i 5 łyżek oliwy. Potem dosyp wszystkie przyprawy: pieprz, majeranek, oregano. Całość dokładnie wymieszaj. Masę na pasztet z soczewicy przełóż do wysmarowanej oliwą foremki keksowej. Piecz w 190 stopniach przez przez 45 minut.

