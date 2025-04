Gdy zbliża się Wielkanoc, wszystko dookoła odżywa i staje się radosne. Po długich zimowych miesiącach, święta wielkanocne zwiastują nadejście wiosny, budzenie się wszystkiego dookoła do życia, a także nową energię. Dni stają się coraz dłuższe, a my...szukamy nowych inspiracji na pyszne dania. Jednym z nieodzownych elementów wielkanocnego stołu są pasztety. Który jest najlepszy?

Domowy pasztet – najlepszy patent na pyszne danie!

Pasztet to bardzo uniwersalna potrawa: pasuje niemal do każdego rodzaju pieczywa, jest smaczna, a także lubiana zarówno przez dorosłych, jak i dzieci. Pasztet jest także łatwy do przyrządzenia i poradzą sobie z nim nawet osoby średnio sprawnie radzące sobie w kuchni. Zamiast kupować więc pasztet w sklepie – zrób go samodzielnie. Wielkanocne potrawy w towarzystwie pasztetu na przykład z królika zachwycą wszystkich gości!

Pasztet z królika – hit na każdą porę dnia

Pasztet z królika uświetni każde wielkanocne spotkanie w rodzinnym gronie i urozmaici wielkanocne dania. Sprawdzi się doskonale jako danie obiadowe, a także na kanapki – na śniadanie i kolację, jak również jako przekąska pomiędzy daniami głównymi. Zapach pieczonego mięsa wypełni zaś przyjemnie wnętrze domu. Sekretem udanego pasztetu jest odpowiednia proporcja między suchym a tłustym mięsem. Czego potrzebujesz, aby zrobić pasztet z królika? Oto lista składników:

przód i podroby z królika

po ok. 20 dag wątroby wieprzowej i boczku (ewentualnie podgardla wieprzowego)

kilka suszonych grzybków (najlepiej prawdziwków)

kilka gramów cebuli

kilka ziaren pieprzu

liście laurowe

3 jajka

olej

masło

gałka muszkatołowa

bułka tarta

bułki

sól i pieprz do smaku

Jak przyrządzić pasztet z królika?

Do dużego garnka włóż mięso z królika oraz wybraną przez siebie część mięsa wieprzowego. Wrzuć cebulę, liście laurowe i ziarenka pieprzu, a następnie dodaj grzyby. Całość podlej niewielką ilością wody i duś pod przykryciem na niewielkim ogniu do miękkości. Kiedy mięso będzie już miękkie, dodaj wątróbkę i duś jeszcze przez kilka minut. Ostudzone mięso oddziel od kości. Część mięsa możesz podsmażyć na suchej patelni – wysuszone i chrupiące nada Twojemu pasztetowi niepowtarzalnego charakteru. W wywarze pozostałym w garnku wymocz bułki i wyciśnij je. Do maszynki do mięsa wrzuć mięso i bułki, a następnie zmiel przynajmniej dwukrotnie. Powstałą masę przypraw do smaku, dodaj jajka i olej. Foremkę wysmaruj masłem i obsyp bułką tartą. Wyrobioną masę przełóż do foremki i piecz w temperaturze 180 stopni przez godzinę. Gotowy pasztet podlej tłuszczem, który się z niego wytopił, a następnie ostudź i schowaj pasztet do lodówki. Gotowe!

