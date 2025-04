Święta wielkanocne to czas pełen radości i nowej, wiosennej energii. Zbliżający się czas spotkań w rodzinnym gronie, przy suto zastawionym stole, to doskonała okazja do potrenowania swoich umiejętności kulinarnych i wyczarowania pysznych dań. Do przyrządzenia większości z nich nie musisz być mistrzem kuchni – co więcej, poradzą sobie z nimi bez problemu nawet osoby, których gotowanie nie jest mocną stroną. Jedną z takich propozycji jest pasztet drobiowy.

Pasztet domowej roboty – król na wielkanocnym stole

Pasztet to jedno z ulubionych dań niemal wszystkich – tych małych i dużych. Doskonale smakuje, a do tego może być zarówno daniem głównym, jak i pyszną przekąską. Nic nie smakuje lepiej, niż własnoręczne wyroby – nawet najlepszy produkt ze sklepu smakiem nigdy nie dorówna domowym daniom. Pasztet drobiowy to pyszna propozycja, która bez wątpienia uzupełni potrawy świąteczne. Jak go zrobić? Poznaj prosty przepis – z nim na pewno wszystko się uda!

Jak zrobić pasztet drobiowy? Składniki

Mięso z kurczaka jest chudsze i lżejsze niż inne rodzaje mięs, dlatego pasztet drobiowy jest delikatniejszy i chudszy niż z mięs mieszanych. Co będzie potrzebne do przygotowania?

mięso drobiowe

3 jajka

cebula

włoszczyzna

kilka ziarenek pieprzu

kilka kulek ziela angielskiego

liście laurowe

łyżka tłuszczu (masło lub oliwa)

gałka muszkatołowa, pieprz mielony (około 1 łyżeczka)

1/2 łyżeczki imbiru

sól

bułka tarta (do wyłożenia foremki).

Pasztet drobiowy - przygotowanie

Cebulę pokrój w drobną kostkę i zeszklij na patelni z masłem lub oliwą. Mięso, włoszczyznę i przyprawy (liście laurowe, pieprz w kulkach i ziele angielskie) wrzuć do garnka i podlej niewielką ilością wody. Duś na małym ogniu do momentu, aż mięso zmięknie, a nadmiar wody odparuje. Mięso i warzywa zmiel maszynką do mięsa przynajmniej dwa razy, a następnie dodaj jajka i pozostałe przyprawy (gałkę muszkatołową, mielony pieprz, sól i imbir). Wymieszaj wszystko i przełóż do foremki wysmarowanej tłuszczem i obsypanej bułką tartą. Przełóż mięso do foremki i wstaw do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni. Piecz przez godzinę, a następnie wyjmij i ostudź. W międzyczasie możesz przygotowywać już inne dania wielkanocne. Przestudzony pasztet włóż do lodówki – gotowe!

