Kolorami najbardziej kojarzącymi się z Wielkanocą są odcienie zieleni i żółci. Warto jednak przełamać ten schemat i sięgnąć po inne barwy!



Reklama

Akcesoria wielkanocne w odcieniach pasteli

Pastele powracają do łask właściwie każdej wiosny. Możemy po nie sięgnąć również przy aranżacji wielkanocnego stołu!

Całość stylizacji powinna być wtedy utrzymana w odcieniach błękitu, mięty, pudrowego różu, jasnej żółci, lawendowego lub brzoskwiniowego. Pastele warto przełamać białym lub beżowym obrusem. Specjalnie dla was odnalazłyśmy w polskich sieciówkach najładniejsze dodatki w pastelowych kolorach! Nasz typ to miętowe jajeczka wielkanocne z Tesco, efektowny wieniec z hebe, błękitny wazon z F&F Home i świeczka w kształcie kury z Home&You.

Reklama

Zobacz inne wielkanocne publikacje:

Wielkanoc z dzieckiem - jak przygotować?

Ciasta na Wielkanoc

Przygotowania do Wielkanocy z Perfekcyjną Panią Domu